Guardas de campo. FEDEXCAZA
FEDEXCAZA

Publicado el decreto de ayudas para la contratación de guardas de campo en cotos de caza

Esta medida forma parte del compromiso de la Junta de Extremadura con la gestión responsable de los recursos cinegéticos y el refuerzo del papel de los guardas de campo

REDACCIÓN

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:31

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicaba el 23 de julio el decreto por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas a cotos de caza. Junto con él, se lanza la primera convocatoria de subvenciones, que en esta ocasión se centra exclusivamente en la contratación de personal para la realización de tareas de vigilancia y gestión de la caza.

Este tipo de ayudas están dirigidas a Sociedades Locales de Cazadores, a través de la Línea 1 y dotada con 150.000 euros y a titulares de cotos privados, en la Línea 2, dotada con 150.000 euros.

Características de las ayudas

La duración máxima subvencionable es de cuatro meses por entidad beneficiaria y el importe máximo por mes y contrato es de 2.351,59 euros, incluyendo la cuota empresarial a la Seguridad Social.

La subvención asciende al 80 % del gasto total realizado, dentro del gasto máximo permitido y el contrato debe ser laboral, a jornada completa, con una duración mínima de un mes y ajustado a la normativa vigente.

Estas ayudas están cofinanciadas en un 75 % por el FEADER dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y cuentan con una dotación total de 300.000 euros con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Plazo de solicitud

Las entidades interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 21 de agosto de 2025 (20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación en el DOE).

Presentación y gestión

La tramitación es obligatoriamente electrónica para personas jurídicas. Fedescaza ofrece a las sociedades federadas la posibilidad de tramitar directamente la solicitud, si les remiten la autorización correspondiente y la documentación necesaria.

Más información y asesoramiento

La Federación Extremeña de Caza queda a disposición de todas las sociedades interesadas para ayudar en la gestión de estas ayudas en los siguientes teléfonos de contacto:

- Sociedades de Badajoz: 924 171 024 (Ext. 1) – oficinacazaba@fedexcaza.com

- Sociedades de Cáceres: 927 535 696 / 667 780 364 – oficinacazacc@fedexcaza.com

