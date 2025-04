Legislar es algo serio

Comenta Compartir

Las comparecencias en el Congreso sobre las leyes animalistas han puesto en evidencia varias cosas importantes. La primera, que muchos de los diputados que están apoyando estas nuevas normas -proyectos de ley de Bienestar Animal y de reforma del Código Penal- no tenían nada claras las consecuencias reales de estas normas. La segunda, que tal y como están planteadas estas leyes no son viables de ninguna manera porque afectarían de manera directa no solo al mundo rural en su conjunto, sino a todos los propietarios de animales.

Y por si ya faltaba alguna duda, el lío formado a cuenta de la llamada 'ley del solo sí es sí' ha vuelto a dejar claro que legislar es una tarea muy compleja y que hay que tener en cuenta las consecuencias que tiene en el mundo real cada una de las palabras y expresiones que se incluyen en una ley. Algo que es evidente que en este caso no se ha hecho, tal y como refleja el informe elaborado por el CGPJ al respecto, que alerta, entre otros aspectos, de que la norma del Gobierno «contempla la misma pena por lesionar a una mascota que a una persona».

Este informe avisa de los conflictos que se producirán entre diversas normas o de cómo afectará a una actividad altamente regulada como es la caza, entre otras cosas. Y todo por no saber o no querer hacer las cosas bien y por no escuchar a los que saben. ¿En serio queremos otro lío como el de la 'ley del sí es sí' solo por contentar a la Dirección General de los mal llamados derechos de los animales? ¿De verdad no es posible legislar bien desde el principio para evitar el bochorno? Hagámoslo ahora, estamos a tiempo.