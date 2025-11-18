José Antonio Torres Gaviro, nuevo presidente de Jocaex

REDACCIÓN Martes, 18 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

José Antonio Torres Gaviro ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación Juvenil de Jóvenes Cazadores Extremeños (Jocaex) durante la Asamblea General de la entidad.

Torres, de 27 años y natural de Valverde de Mérida, cuenta con estudios en Grado Superior en Gestión y Administración del Medio Natural y se define como un apasionado del campo y la naturaleza. Asume el cargo con el compromiso de continuar impulsando la participación juvenil en el mundo rural y cinegético extremeño.

El nuevo presidente sucede en el cargo a María de Pascual, quien ha liderado la asociación durante los últimos cuatro años junto a su equipo. Tanto Fedexcaza como Jocaex han querido expresar su agradecimiento por la gran labor desarrollada por María y su junta directiva durante este periodo.

«Nuestra prioridad seguirá siendo mantener vivo el espíritu joven y participativo de Jocaex, fomentando la implicación de las nuevas generaciones en la conservación y defensa del medio natural», afirmó José Antonio Torres Gaviro tras su elección.

La nueva directiva mantendrá el carácter juvenil y participativo de la asociación, en línea con los estatutos de Jocaex, con el objetivo de seguir fortaleciendo el relevo generacional en la caza y la conservación del medio ambiente.

Actualmente, la asociación cuenta con más de 1.700 asociados, lo que la convierte en la entidad juvenil con mayor representación del sector a nivel nacional. Jocaex nació en enero de 2015 como un proyecto impulsado por la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), con la finalidad de promover la implicación de los jóvenes en el entorno rural y la actividad cinegética.

Durante sus diez años de trayectoria, Jocaex ha desarrollado numerosas actividades y programas de formación, además de participar activamente en las principales ferias cinegéticas de Extremadura. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran los encuentros anuales de socios y la tradicional «Tirada de convivencia», eventos que ya son referencia en el calendario juvenil cinegético regional.

Jocaex lanzó un proyecto denominado JOCARed, de «activismo por el relevo generacional». Se trata de una nueva línea de trabajo de la entidad que pretende crear una red de colaboradores activos y participativos, con el objetivo de fomentar las líneas de acción de la asociación y aumentar la actividad cinegética entre los jóvenes extremeños.

Con esta marca se busca ofrecer los medios y herramientas necesarios a un entramado de mediadores cinegéticos comprometidos con acercar su modo de vida a los más jóvenes, trabajando codo con codo con el equipo directivo y el núcleo fuerte de la entidad en el desarrollo de campañas y actividades. De este modo, se consolida una plataforma estructurada para que todos los defensores de la esencia rural y de la caza puedan transmitir a las generaciones venideras el valor y la pasión por el sentimiento cinegético.

La asociación invita a todos los jóvenes de entre 14 y 30 años que sientan interés por la caza, el medio natural o el mundo rural a unirse a su comunidad. La inscripción es gratuita y puede realizarse fácilmente a través de las redes sociales de Jocaex completando el formulario disponible de hazte socio.

La Asociación Juvenil de Cazadores Extremeños (Jocaex) nació en 2015 como una iniciativa de la Federación Extremeña de Caza para fomentar el relevo generacional y el compromiso de los jóvenes con la conservación de la naturaleza, la caza ética y el medio rural.