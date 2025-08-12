¿Y si una jornada más de caza cambia tu vida para siempre?

Tu seguridad, la de tus compañeros, y la de tu familia, merecen algo más que un seguro obligatorio

Un disparo accidental, una caída en terreno abrupto o una lesión grave pueden acarrear consecuencias que el seguro marcado por la la ley igual no cubre.

REDACCIÓN Martes, 12 de agosto 2025, 12:26

Cada temporada, miles de cazadores salen al campo con una pasión que les define. Se levantan de madrugada, revisan el equipo, preparan el arma y salen a disfrutar de una jornada que nunca está exenta de riesgos. Pero ¿llevan lo más importante?

La mayoría contrata un seguro de caza porque es obligatorio. Porque así lo exige la ley. Pero lo que muchos no saben es que ese seguro mínimo solo cubre lo justo, y cuando de verdad ocurre algo grave, las consecuencias pueden ser irreversibles. No solo para el cazador, sino también para su familia, su patrimonio y su calidad de vida.

Un disparo accidental. Una caída en terreno abrupto. Una lesión grave.

No está protegido si el daño supera los 90.000 euros que cubre el seguro obligatorio.

No está cubierto si es él quien sufre el accidente y necesita una larga recuperación o queda con una invalidez permanente.

La realidad es que las indemnizaciones actuales por accidentes superan fácilmente los 600.000 euros. Y en caso de no tener contratadas coberturas voluntarias que amplíen esa protección, el coste recaerá sobre ti, sobre los tuyos y sobre tu hogar. Y no hablamos solo de dinero: hablamos de tranquilidad, de estabilidad, de no ver cómo una pasión se convierte en una tragedia.

El seguro obligatorio es como un casco sin abrochar.

Da apariencia de seguridad, pero no protege del todo.

Por eso, desde la Federación Extremeña de Caza, lanzan el mensaje: 'Cazar asegurado no es lo mismo que estar bien asegurado'.

Así, junto a Mutuasport, la única aseguradora española especializada exclusivamente en caza, ofrece una garantía que va más allá del precio.

Mutuasport no pertenece a un fondo ni a una multinacional, pertenece a los propios cazadores. Sus beneficios no acaban en un balance de empresa, sino en más protección, más seguridad y más apoyo al mundo cinegético.

Cazar bien asegurado es un acto de responsabilidad con la vida, con la de los compañeros, con la familia y con la sociedad que espera actuaciones con cabeza y conciencia.

Para poder acceder a este seguro puede contactar con la Federación Extremeña de Caza en el número de teléfono 924 171 024.

Esta temporada, da un paso más: No contrates por cumplir. Asegúrate para vivir.