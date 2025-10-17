'El instinto protege a los animales. A ti, tu seguro'

Redacción Viernes, 17 de octubre 2025, 11:56 | Actualizado 12:15h. Comenta Compartir

¿Por qué federarse? ¿Por qué un buen seguro?

Cuando sales al campo lo das todo: esfuerzo, constancia, pasión.

Pero hay algo que no puedes controlar: el imprevisto.

Un accidente.

Un problema legal.

Un día que cambia tu vida para siempre.

Y ahí es donde marca la diferencia estar bien asegurado.

Porque no todos los seguros son iguales.

«Los depredadores confían en su instinto.El cazador necesita confianza y respaldo» Federación Extremeña de Caza

Mutuasport no es una aseguradora cualquiera. Es la única especializada en caza, creada por y para cazadores.

Sus beneficios, los reinvierten en el propio sector.

Y lo hace en línea con su compromiso de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en la promoción de una gestión cinegética sostenible y en la defensa de la caza.

En definitiva, la Federación Extremeña de Caza y su mutua transforman cada póliza en una inversión en futuro, seguridad y defensa de la caza.

Proyectos científicos y de conservación: iniciativas como Coturnix, Zorzales y el Observatorio Cinegético

Defensa de la actividad cinegética

Formación y seguridad

Campañas de concienciación

Relevo Generacional

La importancia de federarse

Ampliar

Nada de lo que hoy disfrutamos como cazadores se consigue solo.Detrás de cada medida, de cada logro administrativo, de cada avance en la defensa de la caza está la Federación

1- Federarse significa tener un respaldo real en las instituciones.

2- Federarse significa defender tu pasión en los despachos donde se decide el futuro de la caza.

3- Federarse significa ser parte de un colectivo fuerte, con una voz que nadie puede ignorar.

Porque la caza no se defiende sola: necesita unión, compromiso y representación. Y esa representación la encarna tu Federación.

Esta temporada, da un paso más: No contrates por cumplir. Pasa del discurso a la acción.

Llama a la Federación Extremeña de Caza y contrata con nosotros el mejor seguro de caza acorde a tus necesidades. Asesorate: 924 171 024

FEDEXCAZA & Mutuasport:

protegiendo lo que más importa.