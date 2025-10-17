'El instinto protege a los animales. A ti, tu seguro'
¿Por qué federarse? ¿Por qué un buen seguro?
Redacción
Viernes, 17 de octubre 2025, 11:56
¿Por qué federarse? ¿Por qué un buen seguro?
Cuando sales al campo lo das todo: esfuerzo, constancia, pasión.
Pero hay algo que no puedes controlar: el imprevisto.
Un accidente.
Un problema legal.
Un día que cambia tu vida para siempre.
Y ahí es donde marca la diferencia estar bien asegurado.
Porque no todos los seguros son iguales.
«Los depredadores confían en su instinto.El cazador necesita confianza y respaldo»
Federación Extremeña de Caza
Mutuasport no es una aseguradora cualquiera. Es la única especializada en caza, creada por y para cazadores.
Sus beneficios, los reinvierten en el propio sector.
Y lo hace en línea con su compromiso de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en la promoción de una gestión cinegética sostenible y en la defensa de la caza.
En definitiva, la Federación Extremeña de Caza y su mutua transforman cada póliza en una inversión en futuro, seguridad y defensa de la caza.
Proyectos científicos y de conservación: iniciativas como Coturnix, Zorzales y el Observatorio Cinegético
Defensa de la actividad cinegética
Formación y seguridad
Campañas de concienciación
Relevo Generacional
La importancia de federarse
Nada de lo que hoy disfrutamos como cazadores se consigue solo.Detrás de cada medida, de cada logro administrativo, de cada avance en la defensa de la caza está la Federación
1- Federarse significa tener un respaldo real en las instituciones.
2- Federarse significa defender tu pasión en los despachos donde se decide el futuro de la caza.
3- Federarse significa ser parte de un colectivo fuerte, con una voz que nadie puede ignorar.
Porque la caza no se defiende sola: necesita unión, compromiso y representación. Y esa representación la encarna tu Federación.
Esta temporada, da un paso más: No contrates por cumplir. Pasa del discurso a la acción.
Llama a la Federación Extremeña de Caza y contrata con nosotros el mejor seguro de caza acorde a tus necesidades. Asesorate: 924 171 024
FEDEXCAZA & Mutuasport:
protegiendo lo que más importa.