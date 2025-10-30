Garrovillas de Alconétar acoge con éxito las fases provinciales del Campeonato de Extremadura de Caza Menor con Perro 2025

Redacción Jueves, 30 de octubre 2025, 10:08 Comenta Compartir

Las fases provinciales del Campeonato de Extremadura de Caza Menor con Perro 2025 se celebraron este pasado sábado 25 de octubre en el Coto Sostenible La Atalaya de Garrovillas de Alconétar, reuniendo a 69 deportistas entre las categorías de Hombres, Mujeres y Adaptados en una jornada que volvió a demostrar la gran afición y el alto nivel de la caza deportiva en la región.

Los participantes se concentraron a las 07.30 horas en la Hospedería Puente de Alconétar para el sorteo y las verificaciones iniciales, antes de dirigirse al campo entre mucha expectación.

Resultados del Provincial de Badajoz

El provincial pacense reunió a 41 participantes en Hombres y 3 en Mujeres, alcanzando una cifra de captura de 83 perdices, 10 conejos y 1 zorro.

El primer puesto fue para Jaime Cubillo Ramos, de la Sociedad Local de Cazadores San Gregorio (Burguillos del Cerro), que se llevó la victoria con 3 perdices y 1 zorro. El podio lo completaron:

-Francisco Delgado Ortiz – 2150 puntos

-Ángel Miranda Gómez – 2150 puntos

En cuanto a la categoría de mujeres la clasificación final quedó de la siguiente manera:

-María Fernández Ortiz – 1650 puntos – S.L.C. La Serena (Quintana de la Serena), con 3 perdices

-Ana María Verdasco Alfonso – 550 puntos

Resultados del Provincial de Cáceres

Por su parte, el campeonato en la provincia cacereña contó con 23 deportistas en Hombres y 2 en Adaptados, quienes lograron un total de 24 perdices y 12 conejos.

El vencedor en la Categoría Hombres fue Jesús Lozano Rebollo, de la Sociedad Local de Cazadores El Azor (Navalmoral de la Mata), gracias a las capturas de 3 perdices y 2 conejos. Le acompañaron en el podio:

-Sergio Bueno Espadero – 1650 puntos

-Pablo Alberto Muñoz Correa – 1600 puntos

En Adaptados, pese al esfuerzo realizado por ambos participantes en este exigente cazadero, no se registraron capturas para establecer clasificación oficial.

Los deportistas clasificados en ambas provincias volverán a encontrarse el 8 de noviembre, en la Base General Menacho (Badajoz), para disputar la Fase Final del Campeonato de Extremadura de Caza Menor con Perro 2025, donde se decidirá el nuevo campeón autonómico. Además se configurará la selección que representará a Extremadura en el Campeonato de España.

Durante el transcurso de la competición, reinó la deportividad y la convivencia. Un ejemplo de ello fue la donación de todas las piezas de caza a Cáritas de la localidad, reafirmando el compromiso del colectivo cazador con quienes más lo necesitan.

La jornada concluyó con una comida de hermandad entre deportistas, jueces y organización, poniendo el mejor broche a un día de competición al más alto nivel.

La Federación Extremeña de Caza agradece al Coto Sostenible 'La Atalaya', a la Hospedería de Extremadura, a los patrocinadores, jueces y colaboradores, su implicación y esfuerzo para hacer posible este campeonato.