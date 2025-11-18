Francisco Delgado, nuevo campeón de Extremadura de Caza Menor con Perro 2025

Redacción Martes, 18 de noviembre 2025, 11:01 Comenta Compartir

El Campeonato de Extremadura de Caza Menor con Perro 2025, celebrado este sábado 8 de noviembre en la Base General Menacho, ha coronado a Francisco Delgado Ortiz y María Fernández Ortiz como nuevos campeones autonómicos, junto a Jorge Jorge Montero, vencedor en la categoría de adaptados.

La jornada se desarrolló en unas condiciones fantásticas, sin incidencias ni reclamaciones, y con un ambiente de gran deportividad y compañerismo entre los participantes. Los cazadores disfrutaron de un día perfecto para el desarrollo del campeonato, en el que el trabajo de los perros volvió a ser determinante, demostrando la compenetración y el esfuerzo que requiere una prueba donde no se puede permitir el fallo en la puntería.

En categoría de hombres, el nuevo campeón autonómico es Francisco Delgado, de la SLC 'La Serena' de Quintana de la Serena, que logró completar el cupo de capturas y se impuso con 1.710 puntos.

El subcampeonato fue para Jesús Lozano, con 1.100 puntos, mientras que la tercera posición la ocupó Jaime Cubillo, también con 1.100 puntos. Ambos cazadores alcanzaron las mismas capturas, decidiéndose el desempate por la hora de entrada al control, en una clasificación muy ajustada.

En categoría femenina, la campeona fue María Fernández, también de la SLC 'La Serena', con 1.460 puntos, tras abatir dos perdices y una liebre. Además, consiguió el subcampeonato absoluto, quedando solo por detrás del campeón masculino. La segunda posición femenina fue para Alzira Salas, con 550 puntos.

En categoría de adaptados, el título fue para Jorge Jorge Montero, de la SLC 'La Benemérita' de Zarza la Mayor, con 550 puntos.

Los cinco primeros clasificados en la categoría masculina representarán a Extremadura en las semifinales del Campeonato de España de Caza Menor con Perro, que se celebrarán los días 22 y 23 de noviembre en los municipios conquenses de Villaescusa de Haro y Carrascosa de Haro, y que reunirán a los mejores cazadores de España en busca del pase a la gran final.

Los cazadores clasificados para representar a Extremadura en las semifinales del Campeonato de España de Caza Menor con Perro 2025 son

-Francisco Delgado Ortiz

-Jesús Lozano Rebollo

-Jaime Cubillo Ramos

-Juan Mellado Sánchez

-Andrés Simón Neria

A ellos se suma José Francisco Murillo Chinarro, que participará por derecho propio tras haber logrado el título de subcampeón de España en 2024.

La Federación Extremeña de Caza quiere agradecer la colaboración de la Base General Menacho, de los jueces, organización y personal federativo, así como de los patrocinadores y colaboradores que han hecho posible esta edición del campeonato.