Cartel informativo del curso. FEDEXCAZA
FEDEXCAZA

Fedexcaza organiza una nueva edición del curso presencial de Especialista en Control de Predadores

Se desarrollára del 9 al 12 de septiembre en las instalaciones de IFEBA, coincidiendo con la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica 2025

REDACCIÓN

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:21

La Federación Extremeña de Caza ha organizado un año más el curso presencial de formación para obtener los conocimientos necesarios en la acreditación como especialista en control de predadores en Extremadura.

La Federación considera que el control de predadores mediante métodos homologados es una acción más que necesaria en la gestión de la caza menor y amparada en la legislación cinegética autonómica. Se establece en este sentido que los métodos de captura de predadores autorizados deberán ser instalados y controlados por personal especializado que cuente con la acreditación como especialista en control de predadores, expedida por la Consejería con competencias en materia de caza.

Con el objetivo de dotar a los alumnos con los conocimientos suficientes para superar el posterior examen de especialista, la Federación Extremeña de Caza imparte este curso formativo presencial, donde un grupo de docentes especializados en la materia abordarán los temas necesarios para obtener tal acreditación. El curso no da la acreditación de especialista, es necesario superar un examen posterior convocado por la Dirección General de Política Forestal.

El curso tendrá lugar del 9 al 12 de septiembre en las instalaciones de IFEBA (Institución Ferial de Badajoz), coincidiendo con la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica 2025 (Feciex).

La tasa de la matrícula es de 120 euros. Existen descuentos, no acumulables, de un 15% para cazadores federados y un 20% para fincas y asociaciones de guardas que presenten al menos 5 alumnos.

Las inscripciones se formalizarán enviando la solicitud adjunta cumplimentada junto con el justificante de transferencia. Pueden enviarse mediante correo electrónico dirigido a administracion@fedexcaza.com o por correo postal dirigido a C/ Ctra. Cáceres, 3 (Edificio Blanco) C.P. 06007 Badajoz.

Para cualquier duda o consulta puede llamar a las oficinas de FEDEXCAZA al 924 17 10 24

