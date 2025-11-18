HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
FEDEXCAZA

Fedexcaza impulsa la declaración de la perdiz con reclamo como Bien de Interés Cultural en Extremadura

La Junta de Extremadura ha publicado hoy en el DOE la incoación del expediente, lo que ya supone una protección para la modalidad

Redacción

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:10

Comenta

La caza de la perdiz con reclamo da un paso decisivo hacia su reconocimiento como Bien de Interés Cultural (BIC) en Extremadura, con la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial, después de que la Junta de Extremadura haya publicado la incoación del expediente correspondiente. Esto ha sido posible tras haber solicitado los informes preceptivos a la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes y a la Universidad de Extremadura.

La solicitud fue presentada por Fedexcaza el pasado 31 de enero de 2025, en el marco del trabajo que la entidad viene desarrollando para proteger y poner en valor las modalidades cinegéticas tradicionales. Este esfuerzo se une al realizado en años anteriores para que la Montería, la Rehala y la Cetrería fueran declarados como bienes de interés cultural en nuestra región.

La propuesta se apoya en un informe técnico multidisciplinar, elaborado por los investigadores principales Santiago M. Cruzada y Juan Ignacio Rengifo Gallego, con la participación de la Universidad de Extremadura y la Universidad de Sevilla, así como de otros colaboradores y técnicos de Fedexcaza. El documento analiza y documenta los valores históricos, sociales, culturales y antropológicos que encierra esta práctica tradicional.

La caza de la perdiz con reclamo es una tradición viva y profundamente arraigada en el mundo rural extremeño, cuyos orígenes son muy remotos. Se trata de una actividad social y recreativa que ha sido transmitida de generación en generación, conservando un amplio conjunto de saberes, conocimientos y tradiciones que reflejan la relación entre las personas, la naturaleza y el territorio.

Desde Fedexcaza se impulsó esta iniciativa con el objetivo de reconocer oficialmente esta práctica como parte del patrimonio cultural de la historia y del presente de Extremadura, garantizando así su protección y preservación.

«La perdiz con reclamo representa el alma del campo extremeño. Es cultura, historia y forma de vida. Su reconocimiento como Bien de Interés Cultural servirá para protegerla y para poner en valor un legado que sigue muy vivo entre nuestros cazadores», ha señalado José María Gallardo, presidente de la Federación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El deportista Kini Carrasco y la influencer Zulema Romero se suman a la lista electoral del PP
  2. 2

    Una funcionaria recusa a los magistrados del caso Azagra
  3. 3

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  4. 4 El restaurante extremeño «de barrio» que ha conquistado a la Guía Repsol con sus platos de caza
  5. 5 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado
  6. 6 El cupón sueldazo fin de semana de la ONCE da un premio de 240.000 euros en Extremadura
  7. 7

    Abascal sobre Guardiola: «O pasan por el aro o habrá que votar las veces que haga falta»
  8. 8

    La Junta propone cerrar la oferta pública de empleo de este año con más de 3.000 plazas
  9. 9 El pueblo de Extremadura que transporta a la tierra de los Hobbits
  10. 10 Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Fedexcaza impulsa la declaración de la perdiz con reclamo como Bien de Interés Cultural en Extremadura

Fedexcaza impulsa la declaración de la perdiz con reclamo como Bien de Interés Cultural en Extremadura