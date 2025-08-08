Fedexcaza y Gecosoex firman un acuerdo de colaboración para la unificación del sector cinegético en torno a la federación

REDACCIÓN Viernes, 8 de agosto 2025, 10:58 Comenta Compartir

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) y la Asociación de Gestores de Cotos Sostenibles en Extremadura (Gecosoex) han firmado un convenio de colaboración que sienta las bases para trabajar de forma conjunta en favor del sector cinegético extremeño.

El acuerdo ha sido rubricado por los presidentes de ambas entidades, José María Gallardo Gil, de Fedexcaza, y Jorge Pérez Peña, de Gecosoex, con el objetivo de sumar esfuerzos, crear sinergias y establecer líneas de trabajo conjuntas que beneficien al conjunto del sector cinegético.

Esta alianza contempla una amplia colaboración en materia de formación, comunicación, fomento del relevo generacional, investigación y asistencia técnica. En este sentido, Fedexcaza pone a disposición de Gecosoex todos sus recursos y servicios, incluyendo su Oficina Técnica, plataformas de comunicación, acciones formativas y programas dirigidos a jóvenes y mujeres cazadoras.

Por su parte, Gecosoex se compromete a fomentar la profesionalización del sector, promover la afiliación de sus asociados a Fedexcaza y establecer puntos de información de la Federación en sus eventos y actividades.

Ambas entidades comparten una visión común: trabajar por una caza sostenible, moderna y adaptada a los nuevos retos, que permita mantener el equilibrio entre la conservación del medio natural y el aprovechamiento racional de los recursos cinegéticos.

Este convenio supone un paso adelante para seguir fortaleciendo la colaboración entre entidades clave del sector cinegético en Extremadura, optimizando recursos y sumando esfuerzos en defensa de una caza bien gestionada y con futuro. Con este acuerdo se consigue mantener un sector cinegético fuerte y unido en torno a la Federación Extremeña de Caza.