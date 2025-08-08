HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
Momento de formalización del acuerdo. FEDEXCAZA
FEDEXCAZA

Fedexcaza y Gecosoex firman un acuerdo de colaboración para la unificación del sector cinegético en torno a la federación

Tiene el objetivo de sumar esfuerzos, crear sinergias y establecer líneas de trabajo conjuntas que beneficien al conjunto del sector

REDACCIÓN

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:58

La Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) y la Asociación de Gestores de Cotos Sostenibles en Extremadura (Gecosoex) han firmado un convenio de colaboración que sienta las bases para trabajar de forma conjunta en favor del sector cinegético extremeño.

El acuerdo ha sido rubricado por los presidentes de ambas entidades, José María Gallardo Gil, de Fedexcaza, y Jorge Pérez Peña, de Gecosoex, con el objetivo de sumar esfuerzos, crear sinergias y establecer líneas de trabajo conjuntas que beneficien al conjunto del sector cinegético.

Esta alianza contempla una amplia colaboración en materia de formación, comunicación, fomento del relevo generacional, investigación y asistencia técnica. En este sentido, Fedexcaza pone a disposición de Gecosoex todos sus recursos y servicios, incluyendo su Oficina Técnica, plataformas de comunicación, acciones formativas y programas dirigidos a jóvenes y mujeres cazadoras.

Por su parte, Gecosoex se compromete a fomentar la profesionalización del sector, promover la afiliación de sus asociados a Fedexcaza y establecer puntos de información de la Federación en sus eventos y actividades.

Ambas entidades comparten una visión común: trabajar por una caza sostenible, moderna y adaptada a los nuevos retos, que permita mantener el equilibrio entre la conservación del medio natural y el aprovechamiento racional de los recursos cinegéticos.

Este convenio supone un paso adelante para seguir fortaleciendo la colaboración entre entidades clave del sector cinegético en Extremadura, optimizando recursos y sumando esfuerzos en defensa de una caza bien gestionada y con futuro. Con este acuerdo se consigue mantener un sector cinegético fuerte y unido en torno a la Federación Extremeña de Caza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  3. 3 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  4. 4 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  5. 5 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  6. 6 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  7. 7 El Infoex da por controlados los incendios de Mérida y Monesterio
  8. 8 Un empresario cosmético alemán visita España y alucina con Mercadona: «No lo entiendo»
  9. 9

    El multacar vuelve a las calles de Badajoz: este es el día en el que comenzará a sancionar
  10. 10 Un niño de 13 años muere al sufrir una caída con un patinete en Fuerteventura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Fedexcaza y Gecosoex firman un acuerdo de colaboración para la unificación del sector cinegético en torno a la federación

Fedexcaza y Gecosoex firman un acuerdo de colaboración para la unificación del sector cinegético en torno a la federación