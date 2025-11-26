Extremadura aprueba un nuevo decreto para reforzar el control sanitario de las piezas de caza La norma que viene cargada de novedades actualiza el procedimiento de inspección y control veterinario en la actividad cinegética

Ayer se aprobó en Consejo de Gobierno el Decreto por el que se regula el control sanitario de las piezas de caza silvestre en Extremadura. La nueva norma sustituirá al Decreto 230/2005, obsoleto tras 20 años de vigencia, y lo adapta plenamente a la normativa europea, manteniendo la obligación del control oficial veterinario (COV) para garantizar la aptitud de las piezas para el consumo humano.

Una de las principales novedades es la nueva clasificación de modalidades sometidas a designación previa, excluyéndose aquellas en las que no se puede prever la obtención de capturas, como el jabalí al salto, las esperas, los recechos ordinarios y los de gestión con menos de cinco piezas por jornada.

En las actividades con designación previa se mantiene el procedimiento de COV ya conocido, aunque se introducen importantes mejoras en los plazos y en las condiciones higiénico-sanitarias. Destacan:

La solicitud de designación puede presentarse con 10 días de antelación, siendo obligatoria la vía electrónica para personas jurídicas

La extracción de estómagos e intestinos debe realizarse en un máximo de 30 minutos tras la llegada al lugar de evisceración (LE).

Se contempla la posibilidad de decomisos parciales.

Las autorizaciones de los LE tendrán carácter definitivo y contarán con 6 meses para adaptarse a la norma.

Las novedades más relevantes se concentran en las actividades sin designación previa. Se simplifica el procedimiento para solicitar la inspección, que deberá comunicarse por teléfono el mismo día del abatimiento o antes de las 10:00 horas del día siguiente, realizándose esta en un plazo máximo de 24 horas. Se permite el sangrado y eviscerado previo, siempre que la canal llegue acompañada de sus vísceras, y el almacenamiento hasta 3 días siempre que exista refrigeración y las canales estén suspendidas. Para ello se crea el teléfono de atención al cazador.

Además, el decreto regula nuevos destinos para favorecer el aprovechamiento de la carne de caza mayor:

Suministro directo de pequeñas cantidades por parte de la persona cazadora al consumidor final o comercio minorista (máximo dos piezas/semana), siempre con faenado e inspección en un LICA.

Entrega de piezas a establecimientos de manipulación o industria (máximo dos piezas/día), previa primera inspección post mortem por parte del COV.

En cuanto a los trofeos: el responsable de la actividad deberá cumplimentar el documento de traslado y asegurar que el taller de taxidermia y el vehículo están registrados. En caso de animales susceptibles a triquina el propietario del trofeo será el responsable de su custodia hasta tener el resultado.

Desde Fedexcaza agradecemos el trabajo realizado por la Dirección General de Salud Pública y el gran equipo de veterinarios que la acompaña, responsables de sacar adelante uno de los mejores decretos de control sanitario de toda España. Lamentamos que choque frontalmente con el Decreto 149/2016 sobre Sandach, seguramente uno de los peores del país, y que supondrá un factor limitante para el desarrollo de esta nueva norma.