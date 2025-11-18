HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Los presidentes de Fedexcaza y de la Diputación de Cáceres, José María Gallardo y Miguel Ángel Morales, junto a la diputada delegada del área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, Angélica García. FEDEXCAZA
La Diputación de Cáceres reafirma su apoyo a la caza con la renovación del convenio con Fedexcaza

El acuerdo contempla una ayuda de 38.000 euros destinada al mantenimiento y funcionamiento de las sedes comarcales de Brozas y Coria

REDACCIÓN

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:20

Esta semana ha tenido lugar en la Diputación de Cáceres la rueda de prensa en la que se ha presentado la renovación del convenio de colaboración entre la Diputación de Cáceres y la Federación Extremeña de Caza. El acuerdo contempla una ayuda de 38.000 euros destinada al mantenimiento y funcionamiento de las sedes comarcales de Brozas y Coria, fundamentales para la atención y servicio a los cazadores de la provincia. Con estas oficinas cualquier cazador extremeño tiene un punto de atención a menos de 50 kilómetros.

Durante el acto, también se ha anunciado que la Diputación incluirá en los presupuestos del próximo año una partida de 300.000 euros destinada a las ayudas a las Sociedades Locales de Cazadores, con el objetivo prioritario de impulsar la recuperación de la caza menor en la provincia mediante proyectos y actuaciones de gestión cinegética. Desde Fedexcaza se informará y se dará el asesoramiento técnico necesario para todas las sociedades que lo requieran cuando llegue el momento.

En la rueda de prensa han participado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el presidente de Fedexcaza, José María Gallardo; y la diputada delegada del área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería, Angélica García.

Desde Fedexcaza se ha expresado un especial agradecimiento a la Diputación de Cáceres por su firme compromiso con el sector cinegético y con el desarrollo del mundo rural, destacando la importancia de este apoyo para seguir fortaleciendo la actividad cinegética y el tejido asociativo provincial.

