El II Ciclo Gastronómico de Carne de Caza regresa a Badajoz en octubre y noviembre

La ciudad de Badajoz acogerá entre octubre y noviembre la segunda edición del Ciclo Gastronómico de Carne de Caza, una cita que el año pasado fue todo un éxito de participación al completar las reservas en los tres restaurantes participantes: Marchivirito, Sanxenxo y Galaxia.

6 meses después, un nuevo ciclo se abrirá con un formato original y cercano: la II edición del Beer & Hunt, que tendrá lugar el próximo 17 de octubre en María Coqueta, una terraza de copas en Badajoz de referencia para el ocio, junto al Río Guadiana. Será el punto de partida del ciclo y ofrecerá a los asistentes la posibilidad de disfrutar de un magnífico ambiente con tapas elaboradas con carne de caza. La entrada tendrá un precio simbólico y se pondrá a la venta la próxima semana.

Tras este evento de apertura, el ciclo continuará en tres restaurantes de referencia en la capital pacense: Carnívora; El Sigar y Las 3 Campanas.

El precio por persona será de 45 euros, con maridaje incluido.

Cada restaurante ofrecerá un menú degustación exclusivo con carne de caza en todos sus platos, maridado con vinos seleccionados y explicado por el enólogo Francisco Teixidó Basurto, quien ya en la primera edición conquistó a todos los asistentes con sus armonías y conocimientos.

Los menús se celebrarán durante octubre y noviembre, y las fechas y menús concretos se anunciarán con antelación para facilitar las reservas directamente con los restaurantes.

Con esta propuesta, la Federación Extremeña de Caza refuerza su apuesta por la gastronomía como escaparate de la calidad de la carne de caza, la creatividad de los chefs de Badajoz y el valor de un producto auténtico y sostenible. «Una oportunidad única para que los asistentes disfruten de experiencias culinarias irrepetibles y, al mismo tiempo, un impulso para la gastronomía local y el reconocimiento de la carne de caza como uno de los grandes tesoros de nuestra tierra», concluyen.