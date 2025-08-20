Los cazadores extremeños invierten más de 8,5 millones de euros anuales en la prevención de incendios forestales

Redacción Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:50 | Actualizado 17:12h. Comenta Compartir

La Federación Extremeña de Caza quiere poner en valor la enorme labor del sector cinegético en la prevención y lucha contra los incendios forestales, en un momento en el que las llamas han vuelto a castigar duramente a nuestra región.

Según el último informe sobre la situación de la caza en Extremadura, los cazadores invierten cada año alrededor de 8,5 millones de euros en la prevención de incendios. Una cifra que se traduce en actuaciones constantes sobre el territorio como el mantenimiento y adecuación de accesos y cortafuegos, podas, desbroces, mejoras del monte, creación y cuidado de pantanos, balsas y puntos de agua, entre otras.

Además, cientos de guardas de coto y cazadores actúan cada temporada como primer foco de alerta ante cualquier tentativa de incendio, contactando de forma inmediata con las autoridades y colaborando incluso en las labores de extinción.

A nivel nacional, un estudio de la Fundación Artemisan, entidad dedicada a la investigación, ha cifrado en 54 millones de euros la inversión anual de los cazadores españoles en prevención de incendios, dentro de una aportación global de 300 millones en conservación medioambiental.

«Lamentamos profundamente los incendios que sufre nuestra tierra y enviamos toda nuestra solidaridad a los vecinos afectados, cazadores o no. Para los cotos y sociedades afectadas tendemos nuestra mano para todo lo que necesiten. Al mismo tiempo, recordamos que el sector cinegético está y estará siempre al lado de la Administración para trabajar en la recuperación del monte, de la biodiversidad y de las especies silvestres que también son víctimas del fuego», señala Fedezcaxa.

En esta línea, la Federación está trabajando en un documento que verá la luz en las próximas semanas y que plantea medidas para dotar de mayor flexibilidad a la normativa actual, así como la toma en consideración del sector cinegético como una herramienta eficaz en la prevención y extinción de incendios, y en los planes de restauración posteriores.