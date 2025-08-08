Abierto el plazo para participar en el XII Concurso #CAZAFOTOGRÁFICA

REDACCIÓN Viernes, 8 de agosto 2025, 10:51 Comenta Compartir

La Federación Extremeña de Caza ha convocado la duodécima edición del concurso #CAZAFOTOGRÁFICA, un certamen ya consolidado que año tras año pone en valor la relación entre la caza, la naturaleza y el medio rural a través del objetivo de la cámara.

Dirigido a fotógrafos aficionados y profesionales mayores de 14 años, el concurso está patrocinado por El Corte Inglés, Hospederías de Extremadura y La Valenciana Calzados, y tiene como finalidad fomentar la difusión de los valores cinegéticos, su papel en la conservación del entorno, su vínculo con la flora y la fauna, y su importancia como actividad social, deportiva y cultural en el desarrollo rural.

El plazo de participación estará abierto hasta el 2 de septiembre de 2025 inclusive, y se podrán presentar hasta 10 fotografías por autor, con total libertad de técnica, pero respetando siempre la autenticidad de las obras (no se permite edición digital ni obras premiadas o publicadas anteriormente). Las obras podrán presentarse en dos categorías distintas:

La Categoría Cazadores está dirigida a imágenes que reflejen de forma directa el mundo de la caza. Se admitirán fotografías de cazadores, especies cinegéticas, paisajes, valores o cualquier escena que represente el entorno y la actividad cinegética en su conjunto.

Por su parte, la Categoría Naturaleza está dirigida a aquellas imágenes que no tengan vinculación directa con la caza, pero que pongan el foco en la belleza natural del entorno, la fauna salvaje, la flora o los paisajes rurales.

Cómo participar

Para participar en el concurso se debe rellenar el formulario online y enviar las fotografías a la dirección de correo electrónico central@fedexcaza.com en formato JPEG, PNG o PDF, con la máxima resolución y calidad posible.

Exposición y fallo del jurado

El jurado de admisión será el encargado de revisar todas las obras recibidas y realizar una selección que se expondrá durante la próxima edición de FECIEX 2025 (Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica), en el stand de El Corte Inglés. Esta selección también será publicada en el perfil de Facebook de Fedexcaza, donde el público podrá participar votando sus fotografías favoritas con una reacción, hasta el día 8 de septiembre de 2025.

El fallo final del jurado —compuesto por miembros de la Junta Directiva de FEDEXCAZA, fotógrafos profesionales, medios especializados y con la participación del voto popular online— se dará a conocer el 10 de septiembre de 2025. La entrega oficial de premios tendrá lugar el domingo 14 de septiembre en el marco del tradicional Encuentro de Sociedades y Cazadores, durante la celebración de FECIEX.

Las fotografías participantes podrán ser utilizadas y difundidas por la Federación Extremeña de Caza y las entidades patrocinadoras en sus medios, eventos y proyectos, con fines de divulgación, promoción y conservación del patrimonio cinegético y natural.