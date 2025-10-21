HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
Santi Amaro, Alba Zapata y Noelia Rodríguez en la presentación del Campeonato de España de Fisicoculturismo y Fitness que se celebrará en Cáceres. AYTO. CÁCERES
Fisicoculturismo y Fitness

El Campeonato de España llega por primera vez a Cáceres

La cita reunirá a unos 200 participantes y tendrá lugar en el Complejo Cultural San Francisco el viernes y el sábado

R. H.

Badajoz

Martes, 21 de octubre 2025, 13:04

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez, presentó este martes en rueda de prensa junto a la secretaria y presidenta del Comité de Competición de la Federación Extremeña de Fisicoculturismo y Fitness, Alba Zapata Granado; y el director general de Jóvenes y Deportes de Extremadura, Santiago Amaro; la LVII edición del Campeonato de España de Fisicoculturismo y Fitness, que se celebrará por primera vez en Cáceres los días 24 y 25 de octubre en el Complejo Cultural San Francisco.

El viernes, a partir de las 17.30 horas, el día se dedicará al pesaje de los participantes, mientras que el sábado desde las 9.00 horas se desarrollará la competición.

Noelia Rodríguez señaló que «será una cita única para descubrir un deporte que encarna valores como la disciplina, la constancia y la superación personal, y que además combina fuerza, belleza y espectáculo». Además, añadía que «será un campeonato inclusivo, con categorías masculinas, femeninas y también para personas con discapacidad, que nos permitirá disfrutar del talento de algunos de los mejores atletas del país, entre ellos una joven extremeña que está marcando un camino propio y rompiendo moldes».

Desde el Ayuntamiento de Cáceres, la concejala del área expresó el orgullo por este gran logro que «refuerza el papel de nuestra ciudad como referente deportivo, especialmente de cara a nuestra próxima Ciudad Europea del Deporte en 2026».

Noelia Rodríguez avanzaba que la cita reunirá a más de 200 deportistas de toda España, de los que 17 son extremeños, lo que junto a sus acompañantes, ha generado una «gran demanda en la oferta hotelera de Cáceres».

Por último, la concejala cacereña destacó «la perseverancia, la pasión y el trabajo constante de todas las personas que han hecho posible esta cita y que creen en el deporte como herramienta de crecimiento y de superación» y aprovechó para hacer una mención especial a la cacereña Alba Zapata «por su empeño decisivo en traer este evento a nuestra ciudad».

