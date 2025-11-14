El GL Bolaños, ante el reto de batir a La Nucía

Miguel Camacho Navalmoral de la Mata Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:30 Comenta Compartir

Los extremeños del grupo 4 de Segunda B se reparten durante el fin de semana. Este sábado jugará el Grupo López Bolaños en la localidad alicantina de La Nucía (17.00 horas), mientras que el Jerez Futsal recibirá el domingo la visita del toledano Bargas (12.00 horas).

El GL Bolaños, segundo clasificado, quiere ser el primer visitante que arranca puntos de La Nucía. El cuadro alicantino ha ganado los 4 partidos que ha jugado hasta ahora en su cancha. Es lo que le mantiene en el centro de la tabla porque fuera lo ha perdido todo.

Los fontaneses son los únicos que están aguantando el ritmo del líder Albacete, al que tienen 3 puntos por delante, y pase lo que pase en esta jornada seguirán en la segunda plaza ya que sacan 6 a sus inmediatos perseguidores, el trío formado por Talavera, Moral y Torrejón. A este duelo llegan en un buen momento porque acumulan 3 triunfos consecutivos con 6 jornadas sin perder, y su propósito es seguir incrementándolo.

Por su parte, el Jerez jugará ante un directo rival, un Bargas que también está en zona de descenso, aunque ambos están cerca de la salvación, al borde de salir del peligro, a 3 y un punto respectivamente. Los toledanos llevan todo derrotas en sus desplazamientos, por lo que los jerezanos esperan continuar en racha tras la victoria del pasado sábado.

Vuelven a casa después de dos jornadas seguidas jugando lejos de Jerez y con la motivación por las nubes. La última vez que afrontaron un partido en casa lo ganaron bien y en su deseo está repetir para escalar posiciones.

Temas

Fútbol sala