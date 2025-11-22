HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Acción de juego del Arroyo en un partido de esta temporada. HOY
VOLEIBOL / SF2

El Arroyo tratará de frenar su caída libre

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

El Extremadura Arroyo afronta este sábado (18.00 horas) en casa el partido de la octava jornada del grupo A de Superliga Femenina 2 ante el líder intratable Santa Cruz Cuesta Piedra tinerfeño. Un partido al que el equipo extremeño llega en caída libre tras sumar seis derrotas consecutivas. El rival canario cuenta todos sus partidos por victorias y tan solo ha cedido un set. En este sentido, el técnico del conjunto extremeño, Pablo Alonso, señaló en la previa que «está marcando el ritmo de los partidos gracias a su poder de ataque y hay que subrayar que son jugadoras con mucha experiencia en la categoría y de mucho renombre, como Lisbeth Arredondo, que militó muchos años en SF1».

