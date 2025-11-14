HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
La plantilla del Arroyo recibe instrucciones durante un partido. NINA BAÑEGIL
Voleibol

El Arroyo necesita salir de su agujero negro en Leganés

El equipo cacereño afronta una visita complicada en busca de romper su mala racha de cinco derrotas consecutivas

R. H.

Badajoz

Viernes, 14 de noviembre 2025, 22:23

El Extremadura Arroyo visita este sábado (19.00 horas) al UC3M Voleibol Leganés en el Pabellón Europa con las urgencias de frenar su sangría de cinco derrotas consecutivas que le han hundido al puesto de vicecolista. Esta negativa dinámica de resultados y juego en la que se ha instalado el equipo extremeño obliga a llevar a cabo una catarsis total en los mismos términos para sumar puntos y huir de los fatídicos puestos de descenso.

En cuanto al adversario, el Leganés lleva toda la primera vuelta alternándose entre los dos primeros puestos, lo que demuestra el alto nivel de juego y competitividad que ha logrado concretar en las últimas temporadas. Aunque todo el bloque brilla por su fiabilidad y solidez, destaca la aportación de las receptoras Juliennis Regalado y Vanessa Elis, el poderío en el centro en la red de Violeta Gómez y la genial dirección de equipo de la colocadora Lúa Bovio.

