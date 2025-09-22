HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El Arroyo y Os Belenenses durante el Torneo Ibñerico Mujeres. HOY
Voleibol

El Arroyo se lleva su Torneo Ibérico Mujeres

El equipo de Pablo Alonso vence 3-2 a Os Belenenses en su presentación oficial

R. H.

Badajoz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:00

El Extremadura Arroyo se llevó la XVII edición del Torneo Ibérico Mujeres tras derrotar por el tanteo final de 3-2 (16-25, 25-18, 25-21, 18-25 y 15-13) al conjunto lisboeta del Os Belenenses, en el primer partido de pretemporada del equipo extremeño, que sirvió para presentarse ante su afición.

Por parte de la escuadra arroyana destacó la dirección de juego de la internacional argentina Juana Giardini, en un planteamiento de partido en el que el nuevo técnico del Extremadura Arroyo, Pablo Alonso, dio minutos de juego a todas sus jugadoras.

Este viernes, el Arroyo se desplazará hasta la capital de España para enfrentarse al Vóley Playa Madrid, un encuentro con el que la entidad arroyana espera contar ya con la presencia de la receptora brasileña Sara Gabrielly.

