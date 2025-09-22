El Arroyo se lleva su Torneo Ibérico Mujeres

R. H. Badajoz Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:00 Comenta Compartir

El Extremadura Arroyo se llevó la XVII edición del Torneo Ibérico Mujeres tras derrotar por el tanteo final de 3-2 (16-25, 25-18, 25-21, 18-25 y 15-13) al conjunto lisboeta del Os Belenenses, en el primer partido de pretemporada del equipo extremeño, que sirvió para presentarse ante su afición.

Por parte de la escuadra arroyana destacó la dirección de juego de la internacional argentina Juana Giardini, en un planteamiento de partido en el que el nuevo técnico del Extremadura Arroyo, Pablo Alonso, dio minutos de juego a todas sus jugadoras.

Este viernes, el Arroyo se desplazará hasta la capital de España para enfrentarse al Vóley Playa Madrid, un encuentro con el que la entidad arroyana espera contar ya con la presencia de la receptora brasileña Sara Gabrielly.

