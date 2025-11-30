El Arroyo se hunde un poco más con su octava derrota seguida en su visita al Arona

Redacción BADAJOZ. Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Extremadura Arroyo sigue sin levantar cabeza y volvía a perder en su visita al Arona canario por un claro 3-0, aunque muy disputado en sus tres sets (25-23, 25-19 y 25-21). El equipo cacereño se hunde peligrosamente en el fondo de la clasificación tras sufrir su octava derrota consecutiva.

Las cacereñas llevaron al límite a su rival en un partido muy abierto con sets muy ajustados que pudieron decantarse para cualquier bando. Las máximas anotadoras del Arroyo fueron Desireé Castaño con 13 puntos, Carolina Afan con 12, Laura Lozoya con 11 y Brenda Arango con 10.

El equipo de Pablo Alonso no termina de encontrar sus mejores sensaciones, pese a la ligera mejoría de las dos últimas jornadas en las que llegó a plantar cara a los dos primeros de la tabla, Santa Cruz Cuesta Piedra y Leganés.