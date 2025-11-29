El Arroyo, a abandonar el farolillo rojo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Extremadura Arroyo afronta este sábado, a las 17.00 horas, en el Pabellón Jesús Domínguez de Tenerife, el partido de la jornada 9 del grupo A de Superliga Femenina 2 que le enfrentará al Arona. Un partido al que llega como colista en solitario, sin red y con el único objetivo de empezar a sumar, tras concretar siete derrotas consecutivas. El técnico del equipo extremeño, Pablo Alonso, comentó sobre el rival que «el Arona tuvo un inicio de competición complicado, que llevó implícito un cambio de entrenador y una reasignación de roles». Alonso recalcó que últimamente se nota un cambio en su juego, que se caracteriza por una recepción buena y estable, apartado donde destaca Marleen van Lersel.