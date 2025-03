Amargo quinto puesto de García Zurita en Jerusalén

Marco A. Rodríguez Badajoz Miércoles, 9 de agosto 2023, 18:28 Comenta Compartir

El año pasado, en julio, David García Zurita se proclamó en Jerusalén campeón de Europa sub 18 de los 400 metros y en este 2023 ... esperaba subirse al podio en el mismo escenario pero en sub 20. No pudo ser. El velocista criado en Badajoz y de familia extremeña (nació en Alcorcón) estaba demostrando este curso que no tiene límites y que va a dar muchas alegrías al atletismo español, pero sobre el tartán israelita tuvo una discreta actuación justo el día en que sus rivales estuvieron a la altura. Al final, fue quinto en la primera final vespertina de la jornada de este miércoles con un tiempo de 47,08, lejos de sus mejores guarismos en esta especialidad. Por ejemplo, de haber logrado su marca personal, hubiera obtenido un meritorio bronce. No fue el día, aunque hay que recordar que con solo 18 años está compitiendo ante los sub 20, y por primera vez, al igual que hiciera el año pasado.

García Zurita protagonizó una buena salida y primer tramo de carrera, situándose con aspiraciones y por delante de uno de sus principales adversarios, el británico Carvell. Pero antes de la última curva se le vio perder fuelle y venirse abajo hasta esa quinta posición. El vencedor fue el espigado danés Isaksen, que dominó con un peculiar estilo hasta el 45,86 con el que paró el crono. Segundo fue Carvell, que remontó con un 46,08, y tercero el polaco Szwed, con 46,31. El del Club Atletismo Badajoz se había presentado en la final de los 400 metros con la segunda mejor marca de su serie y de las clasificatorias, 46,17 segundos, a 9 centésimas de su registro personal. El mejor fue el británico Carvell, que paró el crono en 45,92 y con quien el extremeño compartió semifinal. Con todo, el sueño de este verano de David García nada más ha comenzado, ya que acudirá al Mundial absoluto de Budapest, donde competirá con el equipo de relevos del 4x400 junto a su ídolo Óscar Husillos, Iñaki Cañal, Samuel García y Bernat Erta. Una cita prevista entre el 19 y 27 de agosto en la que acompañará a la expedición española junto al otro extremeño en liza, Álvaro Martín. Un miércoles en el que el combinado español logró su primera medalla. La catalana Sofía Santacreu, de apenas 17 años, logró un nuevo título continental, el de campeona de Europa de 10.000 metros marcha sub 20 con un registro de 45:59.76, mejor marca española de la historia sub20, mejor marca mundial del año sub18 y segunda mejor marca mundial del año sub 20, según informa la Federación Española de Atletismo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión