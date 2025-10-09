El CV Almendralejo, del suspense a la ilusión

M. Gª Garrido Badajoz Jueves, 9 de octubre 2025, 21:25 | Actualizado 21:40h. Comenta Compartir

La percusión de los tambores de guerra regresan a la cancha del pabellón San Roque. En su humilde fortín, el CV Almendralejo ha levantado con esmero una fortificación de cimientos sólidos, que se mantuvo inexpugnable durante más de un año. Allí se forjó su permanencia el curso pasado, reeditando la hazaña conquistada el ejercicio anterior. Un conglomerado de épicas gestas que han vigorizado la mística que rodea al feudo extremeño.

Seis meses después, Almendralejo volverá a vibrar con el voleibol con el ansiado primer episodio de una antología en Superliga Masculina 2 cuyo prólogo estuvo salpicado de suspense... una vez más. Con los cartuchos de tinta secos por la falta de liquidez, el verano ha sido un periodo de incertidumbre, tensa espera y decisiones difíciles. El presidente de la entidad, Luis Miguel Díaz, relata que hasta hace unos días no han ingresado parte de las ayudas institucionales, indispensables para la viabilidad del presupuesto. Pero los gastos se acumulaban sin remisión y la directiva se vio obligada a poner dinero de su bolsillo para asumir lo más inmediato. «En la asamblea de hace dos años ya dije que no iba a poner más, pero te vuelves a ver en esta situación», se lamenta.

Una cantidad que ingresó por unos negocios personales ha ido destinada a mantener en pie el proyecto y a aflojar la soga financiera. Algunos patrocinadores adelantaron parte de lo estipulado para facilitar el proceso y otros han transigido a alargar los plazos de sumas que el club tenía pendientes. «La marca de ropa y la Federación Extremeña nos han aguantado los pagos y ha sido una ayuda impresionante». Todo porque las cantidades acordadas con las administraciones son intangibles castillos en el aire: «hasta finales de septiembre no hemos empezado a recibir una parte de las subvenciones del año pasado».

Eso repercute de manera directa en la confección de una plantilla en la que pierden liderazgo con las ausencias de 'Peri' y Javier Trujillo, dos de las voces autorizadas del vestuario. Eso propiciará que gane peso en esa faceta David Risco, canterano cuya evolución ha sido meteórica y se ha convertido en un referente. Junto a él, Juan Francisco Frías, de la casa y con experiencia, «la Torre de los Almendros», como lo define Luis Miguel Díaz. Bajo la tutela de Antonio Morán estarán también jugadores como Iván Corrales, Fabio García-Moreno, Álvaro Hidalgo, Fran Muñoz, Iván Díaz, Álex Ripa, Alfonso Ortiz, Daniel Durán, Pau Callejo y Natxo González. «Hemos intentado armar el equipo lo más peleón posible», con la intención de repetir la actuación más reciente en la categoría, «podemos estar en una zona media, sabiendo que podemos hacer grandes cosas».

Rivales de altura

En cuanto a los rivales más potentes, a uno de los favoritos lo sufrirán como plato fuerte para abrir boca este sábado (18.00 horas), con la visita del Pinto, «tienen un equipo para estar en Superliga, con una plantilla con varios internacionales». Palma o Marbella son otros a los que el dirigente del CV Almendralejo otorga la vitola de aspirantes en un grupo C con mucha competencia y del que el año pasado salieron dos ascensos a la élite.

La liga ya está en marcha, pero al ser impares, un equipo se quedaba sin partido inaugural el pasado fin de semana, y le tocó a los extremeños. «No nos viene bien, porque luego tienes algún viaje largo o jornada doble y te viene de vicio en ese momento». Sin perder de vista el factor psicológico de llegar a la tercera cita del calendario, si se cumple la lógica ante los madrileños, con cero puntos.

En cuanto a la afición, el club ha fidelizado a un grupo de incondicionales atraídos por el ambiente que se respira y la calidad del juego. El ritmo de abonos (que tienen un precio de 20 euros) se acelerará con los primeros compromisos, «mucha gente aprovecha para sacarlo allí sobre la marcha».

