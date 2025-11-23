HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
VOLEIBOL / SM2

El CV Almendralejo roza la remontada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El CV Almendralejo se quedó al borde de la remontada en un partido que se le puso muy cuesta arriba ante el Mayurqa Vóley Palma. Los locales lograron adelantarse en los dos primeros sets con parciales calcados de cierta holgura (25-16/25-16), pero los visitantes no se rindieron y siguieron remando para llevarse algo positivo de su visita a tierras baleares. El bloque extremeño recuperó su mejor juego para endosar a su rival un 19-25 y 18-25 que les aseguraba un punto e iban a por todas a un desempate que cayó del lado isleño (15-12).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hospitalizados dos menores de 7 y 12 años tras intoxicarse por inhalar monóxido de carbono en Don Benito
  2. 2

    Los padres de la niña fallecida en Valencia dicen que pasó cuatro horas en el dentista porque no se encontraba bien
  3. 3 Hasta siete viviendas afectadas en un incendio en Hervás
  4. 4 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  5. 5 Herido grave un motorista de 28 años tras salirse de la carretera cerca de Valverde de Mérida
  6. 6

    La jubilación a los 60 años sin recortes se decidirá en primavera
  7. 7

    El descontento del personal del Sepad se traduce en cinco paros y concentraciones esta semana
  8. 8

    Médicos de familia alertan de que quedarán plazas desiertas en sus oposiciones del SES
  9. 9

    Localizan sin vida al pastor desaparecido en un monte de Guipúzcoa
  10. 10

    Aumentan los mini perros en Badajoz y el Colegio de Veterinarios advierte de sus problemas de salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El CV Almendralejo roza la remontada