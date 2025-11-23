El CV Almendralejo roza la remontada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El CV Almendralejo se quedó al borde de la remontada en un partido que se le puso muy cuesta arriba ante el Mayurqa Vóley Palma. Los locales lograron adelantarse en los dos primeros sets con parciales calcados de cierta holgura (25-16/25-16), pero los visitantes no se rindieron y siguieron remando para llevarse algo positivo de su visita a tierras baleares. El bloque extremeño recuperó su mejor juego para endosar a su rival un 19-25 y 18-25 que les aseguraba un punto e iban a por todas a un desempate que cayó del lado isleño (15-12).