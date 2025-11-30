El CV Almendralejo se exhibe en el pabellón San Roque

Redacción BADAJOZ. Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Victoria rotunda e incontestable (3-0) del CV Almendralejo este sábado en el pabellón San Roque ante el Grupo Alfil Marbella Costa del Voley en la jornada 9 del grupo C de Superliga Masculina 2. El conjunto que dirige Antonio Morán fue muy superior en todo momento en el choque y solo en el segundo parcial los visitantes tuvieron opciones de alargar la contienda.

La puesta en escena de los extremeños fue fulgurante y frenética, con un inicio arrollador ante el que apenas pudo defenderse el bloque andaluz, cerrándose el primer set con un claro 25-15 para los locales. A partir de ahí, el Marbella reaccionó y puso en más apuros a su rival, que finalmente decantaría hacia su favor la segunda manga por 27-25. En la tercera, se mantuvieron guarismos igualados, hasta que en el último tramo el CV Almendralejo se mostró muy sólido en el saque para cerrar la contienda con el 25-21 definitivo. En el apartado anotador destacó la aportación de un inconmensurable Iván Corrales con 17 puntos, bien secundado en esa faceta por David Risco (11) y Álvaro Hidalgo (10). También destacó en la vertiente bloqueadora Pau Callejo (4).

El conjunto de Tierra de Barros suma con este triunfo 12 puntos y sigue escalando en la tabla clasificatoria, despegándose de la zona de descenso. Además, le restan aún dos encuentros por disputar para ponerse al día en la competición. El próximo fin de semana tendrá doble compromiso a domicilio, midiéndose el sábado (18.00 horas) al Club Voleibol Almoradí y el domingo (12.00) al Familycash Xátiva.