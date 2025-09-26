Alberto Ginés se queda a las puertas del bronce en el Mundial

R. H. Badajoz Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:40 Comenta Compartir

Alberto Ginés acarició el bronce, la cinta casi acariciaba su cuello, pero finalmente no se acomodó en su pecho tras la disputa de la final de dificultad del Mundial de escalada de Seúl. Y se quedó sin pisar el tercer escalón del podio penalizado por sus problemas durante las semifinales, que se habían disputado apenas unas horas antes y en las que terminó séptimo de los ocho que conseguían el pase. Contrastó con el dominio que protagonizó en la ronda clasificatoria, en la que había terminado en primera posición.

Al escalador cacereño le tocaba emprender su subida el segundo, lo cual le impedía contar apenas con referencias de sus rivales y le abocaba a una tensa espera. Hizo sus deberes y alcanzó la presa +42. Pero poco después aparecería el japonés Satone Yoshida (que terminó alzándose con la plata), que le superaba llegando hasta 43+.

Luego el también nipón Taisei Homma igualaba el resultado del extremeño, pero le superaba por lo acontecido en 'semis', por lo que las aspiraciones de llevarse una presea se empezaban a difuminar. Sin embargo, se reactivaron tímidamente cuando uno de los favoritos, Jakob Schubert, resbaló y se quedó en la presa 34+.

En ese momento Ginés era tercero y restaban dos competidores por entrar a escena, pero el coreano Dohyun Lee no falló y conquistó la presa 43+ para llevarse el oro y dejar al deportista cacereño a las puertas de la medalla, finalizando en cuarta posición.