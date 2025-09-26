HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un incendio en Cuacos de Yuste obliga a confinar el municipio y a desalojar el Monasterio
Alberto Ginés durante la competición en el Mundial de Seúl. @ifsclimbing
Escalada

Alberto Ginés se queda a las puertas del bronce en el Mundial

Empató en la tercera plaza de la final de dificultad con Taisei Homma, pero el desempate favoreció al japonés por su mejor actuación en semifinales

R. H.

Badajoz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 19:40

Alberto Ginés acarició el bronce, la cinta casi acariciaba su cuello, pero finalmente no se acomodó en su pecho tras la disputa de la final de dificultad del Mundial de escalada de Seúl. Y se quedó sin pisar el tercer escalón del podio penalizado por sus problemas durante las semifinales, que se habían disputado apenas unas horas antes y en las que terminó séptimo de los ocho que conseguían el pase. Contrastó con el dominio que protagonizó en la ronda clasificatoria, en la que había terminado en primera posición.

Al escalador cacereño le tocaba emprender su subida el segundo, lo cual le impedía contar apenas con referencias de sus rivales y le abocaba a una tensa espera. Hizo sus deberes y alcanzó la presa +42. Pero poco después aparecería el japonés Satone Yoshida (que terminó alzándose con la plata), que le superaba llegando hasta 43+.

Luego el también nipón Taisei Homma igualaba el resultado del extremeño, pero le superaba por lo acontecido en 'semis', por lo que las aspiraciones de llevarse una presea se empezaban a difuminar. Sin embargo, se reactivaron tímidamente cuando uno de los favoritos, Jakob Schubert, resbaló y se quedó en la presa 34+.

En ese momento Ginés era tercero y restaban dos competidores por entrar a escena, pero el coreano Dohyun Lee no falló y conquistó la presa 43+ para llevarse el oro y dejar al deportista cacereño a las puertas de la medalla, finalizando en cuarta posición.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El presunto autor de la muerte de Jonathan: «No soy un asesino, soy una persona normal»
  2. 2 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  3. 3 La Policía Nacional investiga las causas que rodean la muerte de la joven en el incendio de Badajoz
  4. 4 La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca
  5. 5

    El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos
  6. 6 Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón
  7. 7 Una conductora de 22 años choca contra una farola en Badajoz
  8. 8

    Recurren la prisión provisional del joven investigado por la muerte de Jonathan en Cáceres
  9. 9 Acaba de mudarse a Badajoz y su hermana hace un original llamamiento para encontrarle un grupo
  10. 10

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alberto Ginés se queda a las puertas del bronce en el Mundial

Alberto Ginés se queda a las puertas del bronce en el Mundial