Alberto Ginés: «Nunca imaginé ir por Cáceres y que me pidieran fotos»

Toda la pirámide poblacional de la ciudad, de niños de pecho a ancianos, se pusieron este sábado al lado de Alberto Ginés (Cáceres, 2002), ... medalla de oro olímpico en escalada y nuevo hijo predilecto de la ciudad para hacerse una foto-recuerdo que luego pobló estados de Whatsapp y publicaciones en redes sociales. Fila interminable en la que no faltaban los besos, las palmadas en el hombro y las palabras de admiración, sobre todo una: «¡campeón!». El deportista posó con paciencia ante el chaparrón de 'clics' que le cayó después de que el alcalde, Luis Salaya, le hiciera entrega de su nuevo 'galardón'. «Me hace mucha ilusión porque están mis abuelos ahí, están mis amigos que han venido a verme desde toda España y está toda mi familia», dijo al recibir esta distinción. «Está toda la gente que me ha ayudado en el camino, también mi entrenador», señaló entre aplausos.

Después de la avalancha de cariño, en conversación con HOY reconoció haber vivido un momento muy especial. «Empecé a escalar desde pequeño, nunca me imaginé ir por Cáceres y que me pidieran fotos», indicó. La entrega de su nueva distinción se llevó a cabo en la Plaza Mayor, en donde este fin de semana se celebra la Copa de España de Escalada, en donde mañana compite el deportista cacereño.

El camino de Ginés comenzó con tres años, cuando visitó un rocódromo de la mano de su padre y se enamoró. Desde los 15 se intensifica su carrera profesional, cuando consigue una plaza en el centro de alto rendimiento de San Cugat. Salir de Extremadura para convertirse en un deportista de élite parece ser un paso obligado, pero Gines relativiza la situación. «Sería bonito no tenerse que ir de casa pero le pasa a mucha gente no solamente de esta región, muchos madrileños se van a Barcelona a entrenar, al final hay tres centros de alto rendimiento en España y la gente se suele ir para allá, tenemos que viajar mucho para estar en el sitio que mejor nos venga para entrenar. En su caso, ve difícil llevar a cabo el camino de regreso. «Yo ya he hecho la vida allí, no contemplo volver, si vuelvo es por mi familia».

Ver fotos Imagen. Alberto Ginés en una foto de grupo junto a la corporación municipal. JORGE REY

Ginés, que además de su título olímpico ha logrado ampliar sus logros con dos medallas de bronce en el Europeo de Múnich, disputado en el mes de agosto se convierte en Hijo Predilecto mucho antes de lo que suele ser habitual por edad. «No sé si por suerte o por desgracia me ha llegado el mayor éxito deportivo al que se puede aspirar solo con 18 años y es un premio más de los muchos que espero que vengan». ¿Recomienda la escalada? «Por supuesto, es súper divertido». Palabra de escalador.

Orgullo local

Luis Salaya no ahorro piropos al recién estrenado hijo predilecto. «Alberto es un orgullo nacional, eso no se le escapa a nadie, lo fue con su oro olímpico y se ha convertido en un tío que es un orgullo ver cómo se comporta, cómo se explica y cómo habla de todo lo que le está pasando, pero aquí es un orgullo local, porque le ponemos cara al éxito en sus abuelas, en su abuelo, en su familia y en sus amigos», señaló.

«Ser hijo predilecto de Cáceres es a lo más a lo que vas a llegar nunca», le dijo con humor el alcalde. Ya en serio señaló que más allá del pin y del diploma que le fueron entregados la decisión de entregar esta distinción significa en quien se quiere fijar la ciudad, en qué figuras se convierten en referentes. «Los vecinos quieren parecerse a ti, se sienten orgullosos de que les representes y eso va mucho más allá de los méritos deportivos, te quiero agradecer que hayas sido un tío decente, que des la imagen de un buen chico además de un gran deportista».

Le agradeció también «haber posicionado algunos temas», como el del éxito y la salud mental, algo que puede ayudar a normalizar determinadas cuestiones entre los jóvenes, indicó el regidor.