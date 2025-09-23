Adrián Álvaro y Ester Rodríguez se imponen en Plasencia

Podio femenino de la modalidad olímpica con victoria de Ester Rodríguez acompañada por Celia González y Luisa Gámez.

La capital del Jerte volvió a vibrar con el triatlón en la mañana de este domingo con la disputa del XVI Triatlón Ciudad de Plasencia, una cita ya consolidada en el calendario deportivo extremeño que congregó a deportistas y aficionados en el Parque del Cachón.

En la prueba de distancia olímpica, la más exigente del programa, brillaron con luz propia Adrián Álvaro y Ester Rodríguez, quienes lograron imponerse en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

Álvaro marcó el ritmo desde la natación y supo mantener su ventaja durante los segmentos de ciclismo y carrera a pie, cruzando la línea de meta en primera posición con autoridad. Por su parte, Rodríguez realizó una remontada espectacular en la bicicleta que completó con un sólido sector de carrera, asegurándose así la victoria final.

Les acompañaron en el podio el canario Saúl Escarabajal y madrileño Daniel Gamon en categoría masculina, y en categoría femenina Celia González y Luisa Gámez.

Además de la prueba olímpica, la jornada contó con la modalidad sprint, que permitió la participación de deportistas de diferentes niveles, desde triatletas federados hasta aficionados mayores de 16 años, contribuyendo al ambiente inclusivo y festivo que caracteriza a esta competición.

El podio de esta prueba de promoción estuvo marcado por la juventud, siendo los deportistas de la categoría juvenil los que se hicieron con las primeras plazas. Ignacio Criado, Daniel Castro y Álvaro Guerrero, por ese orden de primero a tercero en categoría masculina, y Maria Romero, Miriam Zafra y Paula Burgos, en categoría femenina.

Ampliar Podio femenino en la modalidad sprint con victoria de Maria Romero acompañada por Miriam Zafra y Paula Burgos. FEXTRI

El Triatlón Ciudad de Plasencia no solo fue una demostración de esfuerzo y superación deportiva, sino también una fiesta de convivencia ciudadana en la que vecinos, familiares y visitantes animaron sin descanso a los participantes en cada rincón del recorrido.

La organización, a cargo de la Escuela Triatlón Plasencia y la Federación Extremeña de Triatlón y con el patrocinio del Ayuntamiento de Plasencia y la Diputación de Cáceres, destacó el alto nivel competitivo de la prueba y agradeció la implicación de voluntarios y cuerpos de seguridad, fundamentales para garantizar el éxito del evento. Además, contó con la colaboración de la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura.

Con esta XVI edición, Plasencia reafirma su compromiso con el deporte y se consolida como una referencia del triatlón en Extremadura.

