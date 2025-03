Teresa Perales, bronce en los 50 espalda, iguala las 28 medallas de Phelps

Amador Gómez Madrid Sábado, 31 de agosto 2024, 22:54 Comenta Compartir

Teresa Perales agrandó este sábado su leyenda al ganar el bronce en los 50 metros espalda en los Juegos Paralímpicos de París e igualar así las 28 medallas conquistadas por Michael Phelps en Juegos Olímpicos. Operada en mayo de 2022 de una luxación en el hombro izquierdo que arrastraba desde un año antes, Teresa Perales tuvo que aprender a nadar con un solo brazo y logró adjudicarse el bronce, por sólo dos centésimas. En sus séptimos Juegos Paralímpicos consecutivos sin bajarse del podio la nadadora aragonesa cumplió por fin su sueño de alcanzar al deportista olímpico más laureado de la historia.

«Qué ganas tenía de escuchar que al fin lo he igualado. Llevo muchos años esperándolo. Antes de la final decía que solo habría lágrimas si había medallas y he llorado muchísimo de felicidad. Ha sido un camino durísimo hasta aquí», reconoció Teresa Perales, que ha perdido prácticamente toda movilidad en su mano izquierda al agravarse su discapacidad. Después de acabar sexta en la serie clasificatoria, la nadadora zaragozana fue capaz de llevarse el bronce con dos centésimas frente a la italiana Ángela Procida en una final disputadísima por el último puesto del podio.

Teresa Perales ya tiene siete oros, diez platas y once bronces en Juegos Paralímpicos, para escalar al tercer puesto histórico de deportistas con más medallas, solo superada por la exnadadora estadounidense Trischa Zorn (46 metales) y la también estadounidense Jessica Long (29), que puede ampliar esa cifra porque compite en París. La aragonesa también ha igualado con 28 medallas paralímpicas a la ciclista británica Sarah Storey, otra deportista presente en París 2024.

Tras pasar por el quirófano que se dislocó antes de los Juegos de Tokio 2020 disputados en 2021, Teresa Perales retomó la competición en marzo del año pasado con una nueva clasificación por su más elevada discapacidad, ya que desde entonces nada solo con su brazo derecho. Así, pasó de la clase S5 a la S2.

Para los Juegos de París inscribió en tres pruebas y el jueves acabó quinta en los 100 espalda. Era en la final de 50 espalda donde tenía fijado su objetivo para igualar a Phelps. Aunque afrontó la final en la piscina de La Défense con el sexto mejor tiempo clasificatorio de las finalistas, alejada de las posiciones de podio, en los metros finales remontó y se llevó el bronce con un tiempo de 1:10.95.

«He logrado la medalla gracias sobre todo a la garra que le he echado al final . Me he dicho: 'hasta el final, ya hasta el final'. He nadado hasta sin coger aire para poder llegar y tocar», desveló Teresa Perales, a quien le dio »un vuelco el corazón al ver que se encendía la luz del poyete». «He sido prudente hasta confirmar el resultado y poder llorar ya a gusto», añadió la mítica deportista paralímpica.