El morboso duelo Ingebrigtsen-Kerr en 1.500. ¡No se lo pierdan!

Hace ya unos años Diego García, Alberto Juzdado y el que escribe, al proclamarnos campeones de Europa de Maratón, hicimos un poco de historia… Una ... de las celebraciones que nos hizo mucha ilusión se produjo cuando Emil Zátopek nos recibió con honores y nos colgó las medallas de campeones. Emil Zátopek, apodado 'la locomotora humana' en 1952 y en la misma ciudad dónde nosotros habíamos triunfado logró tres oros olímpicos en las distancias de cinco y diez mil metros y también en el maratón. ¡IMPRESIONANTE! Esto mismo es lo que se proponía Sifan Hassan, que quiso emular a Emil, intentar ganar los tres oros olímpicos en las mismas distancias que en su día lo hiciera el checoslovaco. Me encanta su osadía y el atrevimiento de la holandesa pero ya no va a poder lograrlo. Hassan inició su viaje en los cinco mil metros, distancia donde se iba a encontrar con varios huesos; Faith Kipygegon (recorwomen de los 1500), la etíope Tsegay (RW 5.000 metros) y Beatrice Chebet (RW 10.000) ¡Nivelazo! En un principio creí que como sucedió en el diez mil masculino tanto las atletas etíopes como kenianas iban a realizar un trabajo en equipo pero enseguida me di cuenta que cada una iban a hacer la guerra por su cuenta incluso se vio como kenianas y etíopes tuvieron sus más y sus menos. Doce vueltas y media de vigilancia donde no hubo respiro ni compasiones. La holandesa veía los toros desde la barrera, leía muy bien la carrera, dejaba hacer hasta que llegó el momento de la verdad, las Kenianas Kipiegon y Chebet le fueron apuñalando, un último mil a 2´33» repartían el pastel entre las dos keniatas. Chebet, que en ningún momento quiso entrar al trapo, ganó el oro. Hassan sólo bronce, nunca tuvo opciones y visto lo visto me da que en París no se va a colgar ningún oro, se quedará en agua de borrajas. Hassan volverá a encontrarse con Chebet en los diez mil metros , la keniata volverá a quitarle las pegatinas. Creí que con Sifan Hassan en París había nacido una nueva locomotora humana, la del siglo XXI pero habrá que esperar otros tantos y muchos años para emular al señor Emil Zátopek

Pero es que la noche de este lunes ha dado para mucho y aunque os parezca muy cruel, está visto que la ochocentista no sea capaz de correr esta distancia por debajo de los dos minutos es mejor que lo vean desde la barrera. La final de los ochocientos femenina ha sido de un dominio incontestable de la gran favorita Keely Hodckinson, venía con la vitola de favorita y no le pudo la presión, dominio de principio a fin, pasó los cuatrocientos en 58'30 y nadie se atrevía a pasarle. Técnicamente talentosa y poderosa, defendió su calle, quién quiera que la pase. Nadie. Todas a rebufo esperaban un debilitamiento que no se produjo, en cada zancada se la veía más segura. Keely Hodckinson ganó haciendo lo que quiso y sin dejar hacer a sus contrincantes, maravillosa. Una final que recordaremos por la superioridad de Keely Hodckinson. la noche del lunes me hubiera gustado convertirme en Keely Hodckinson por su dominio, a Beatrice Chebet por su resistencia resistencia y a Armand Duplatis por su talento y destreza. Duplatis puso la guinda a una jornada inolvidable, siempre recordaremos. Armand Duplatisl nos ha regalado un salto para el recuerdo (6:25) récord Olímpico y Mundial. Ni la menor duda que será uno de los reyes de estos Juegos Olímpicos de Paris. Fantástico. Y este martes, como plato fuerte los mil quinientos metros masculinos dónde el duelo entre el noruego Ingebrigtsen y el británico Kerr va a ser de lo más morboso sobre todo por la manera que el británico le «robó la cartera» en el Campeonato Mundial de Budapest. Las tácticas muy bien diferenciadas, Ingebrigtsen intentará agilizar el ritmo mientras Kerr intentará aguantar todo lo que le venga encima. No es por nada pero me encanta que esta distancia sea dominada por atletas europeos, hace cuarenta años en los Juegos Olímpicos de Los Angeles´84 José Manuel Abascal tras una lucha encarnizada con la armada británica (Coe, Craw y Ovett) logró un fantástico bronce, hoy el mil quinientos español se ha quedado huerfano.

