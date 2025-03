López Sayago se despide de París sin suerte

Marco A. Rodríguez Badajoz Lunes, 2 de septiembre 2024, 20:06 | Actualizado 21:36h. Comenta Compartir

Francisco Javier López Sayago no podrá repetir su buena actuación de Tokio, donde obtuvo un meritorio diploma olímpico, y ha quedado eliminado a las primeras ... de cambio en los individuales de tenis de mesa de los Juegos Paralímpicos de París, donde la historia de la prueba de dobles se repitió y el extremeño tuvo muy mala suerte en el sorteo, que le deparó un primer duelo ante el coreano Kim Young-Gun, uno de los candidatos y número 2 del ranking. El asiático no le dio opciones en el Pabellón Arena Sur, derrotándole en eliminatoria directa por un claro 3-0 (11-8, 11-3 y 13-11). López Sayago plantó cara en el primer set, pese a perderlo por tres puntos, pero en el segundo fue apabullado dejando casi sentenciado el choque antes de un tercero en el que llevó al límite a Young-Gun, que necesitó un 13-11 para doblegarle porque el fontanés daba muestras de no querer rendirse.

El palista extremeño sabía que su bajo puesto en el ranking le iba a condicionar su participación olímpica, ya que tenía más posibilidades de coincidir con los favoritos a las medallas. En dobles, junto a Eder Rodríguez, fue emparejado con la dupla número 1 del mundo, los tailandeses Chaiwut y Glinbanch, que se impusieron 3-0. Ampliar Cartel en apoyo al fontanés en Fuente del Maestre. Radio La Fuente No estuvo solo López Sayago en París, donde un grupo del Club de Tenis de Mesa Villafranca-La Fuente más amigos y familia le acompañaron en esta aventura. Y desde la distancia, el apoyo se pudo comprobar en su Fuente del Maestre natal, con varias pancartas desplegadas deseándole lo mejor, tanto en el Ayuntamiento como en algunas de las calles.

