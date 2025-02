¿Por qué no están en los Juegos los mejores deportistas?

Estos días, estimado lector, se presentarán ante sus ojos frases hechas sobre el deporte y el olimpismo que considero poco precisas. Voy a escoger una de mis favoritas, dado que suele ser precisa en los campeonatos del mundo y continentales, pero no en los Juegos ... Olímpicos. Ahí va: «los mejores deportistas se darán cita en París ...». Esta frase no casa bien con la verdad, aunque todos nosotros, en mayor o menor medida, la damos por correcta.

Y es que en los Juegos Olímpicos no están siempre los mejores, porque el organizador, el Comité Olímpico Internacional, considera que es más importante para el espíritu olímpico que haya una participación amplia en el sentido geográfico, que un sistema clasificatorio estrictamente basado en el mérito deportivo. A tal efecto se establecen cuotas de participación continentales y/o nacionales, y consiguen que uno o dos continentes o países, por ejemplo, no acaparan toda la participación de atletas de determinadas pruebas donde sean mejores. Por ejemplo, si en un país hay dos deportistas o equipos de primerísimo nivel internacional pero su deporte olímpico sólo permite la participación de uno, dejará a uno de los dos aspirantes sin poder competir pese a que sea objetivamente mejor que el representante de un país o continente que no es de primer nivel internacional. La anécdota de que los trials clasificatorios en USA tenían más nivel medio que la final de los 100 metros lisos en los Juegos es sobradamente conocida. Y hay otros ejemplos.

Las cuotas se usan por parte del COI para que muchos países con dificultades organizativas en su deporte interno –eufemismo para definir el tercer mundo- puedan tener esa ansiada representación olímpica, independientemente de que no presenten a los mejores deportistas si atendemos al ranking mundial. Alguien podría decir que es justo que aquellos que tienen más dificultades para manifestar su talento deportivo tengan más oportunidades. Pero en ese caso, los que defienden la meritocracia pura podrían afirmar con razón que no están los mejores. Un concepto inmasticable, pero que sirve para que la meritocracia deportiva estricta no alargue más algunos efectos adversos derivados del colonialismo. En todo caso, solo pretendo recordarle que algunos de los mejores no siempre están en los JUegos y es posible que haya razones para que deba ser así.