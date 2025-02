Una DJ francesa, víctima de una campaña de ciberacoso por su aparición en 'La última cena' de los Juegos

La artista, DJ y activista francesa Barbara Butch ha denunciado ser víctima de una campaña de ciberacoso y difamación. Butch ha recibido numerosos mensajes de odio en las redes sociales procedentes de Francia y del extranjero a raíz de su participación en la ceremonia de ... inauguración de los Juegos Olímpicos.

La DJ feminista y lesbiana ha presentado una denuncia ante la justicia francesa por el ciberacoso del que es víctima, tras ser una de las protagonistas de la controvertida 'escena' de 'La última cena' de la ceremonia inaugural.

Butch ha sido «amenazada de muerte, tortura y violación» y ha recibido numerosos insultos «de carácter antisemita, homófobo, sexista y gordófobo», explicó su abogada Audrey Msellati en un comunicado difundido por la DJ en Instagram. Butch, de 43 años de edad, es hija de un padre francés de origen marroquí y de una madre judía.

Según la activista, este «odio abyecto» del que ha sido víctima contrasta con el mensaje que ella lanza como artista: «promover la fiesta para todos, sin distinción de edad, de orientación sexual, de origen, de religión o de género».

Butch se mostró «honrada» de haber podido participar en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. La DJ, que asegura que siempre promueve en sus actuaciones «el amor y la inclusión», denunció en Instagram haber sido víctima de ciberacoso con algunos mensajes «particularmente violentos».

«Aunque al principio decidí no hablar para dejar que los haters se calmaran, los mensajes que estoy recibiendo son cada vez más extremos. Todo esto por haber tenido la oportunidad de representar la diversidad de mi país a través del arte y la música, junto a otros artistas e intérpretes a los que admiro», explicó la artista.

Drag queens sentadas en una mesa

«Nunca me he avergonzado de lo que soy y asumo la responsabilidad de todo, incluidas mis decisiones artísticas. Toda mi vida me he negado a ser una víctima: no me callo. No temo a quienes se esconden tras una pantalla o un seudónimo para vomitar su odio y sus frustraciones. Lucharé contra ellos sin que me tiemble el pulso», aseguró esta artista parisina.

Butch participó el viernes 26 de julio en la ceremonia inaugural en una escena titulada 'Festividad' en la que aparecían un grupo de drag queens famosas sentadas en una mesa de comedor larga, que se transforma en una pista de baile. La DJ, que llevaba la cabeza cubierta con un tocado en forma de aureola, se encontraba en el centro de la escena, junto al cantante Philippe Katerine, desnudo y totalmente pintado de azul.

La controvertida escena ha ofendido a muchos católicos en Francia y en todo el mundo, ya que han considerado que es una burla de la Última Cena de Jesucristo con sus discípulos. Thomas Joly, responsable de la ceremonia inaugural, se ha defendido de las acusaciones y asegura que nunca quiso ofender a nadie. Joly aseguro que no se inspiró en la escena de La Última Cena, sino que la idea era celebrar «una gran fiesta pagana vinculada a los dioses del Olimpo, Olimpo y el olimpismo».

Prueba de ello es que en el centro de la mesa se encuentra Dioniso (en latín Baco), «dios griego de la fiesta y el vino y padre de Sequana, la diosa vinculada al río», explicó Joly en declaraciones a la cadena BFMTV tras la polémica que suscitó esa escena en todo el mundo.