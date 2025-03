El extremeño López Sayago, eliminado en el dobles

Apenas unas horas después de la ceremonia de inauguración de los Juegos Paralímpicos de París Francisco Javier López Sayago ya tenía ante sí un reto ... mayúsculo. Nuestro primer extremeño en salir a escena en la cita olímpica parisina en el tenis de mesa junto a su compañero Roberto Eder Rodríguez en el dobles debía enfrentarse a la pareja número 1 de la competición, los tailandeses Chaiwut y Glinbanch, quienes demostraron por qué atesoran esa posición de privilegio derrotando a los españoles sin piedad. No tuvo suerte el de Fuente del Maestre, que acude a sus segundos Juegos Paralímpicos y a las primeras de cambio quedó eliminado en una de las dos disciplinas en las que entra en liza, en este caso los octavos de final del dobles de su categoría MD8.

La pareja de palistas españoles lo intentó ante el potente combinado asiático, que se impuso por un rotundo 3-0 en la mesa 2 del Arena Sur de París en apenas 21 minutos. Desde muy pronto se comprobó el dominio en el juego de la pareja tailandesa, que se adjudicó el primer set por 11-2. Los españoles no reaccionaron y en el segundo parcial el marcador fue incluso más claro para los rivales, 11-0. En el tercer set López Sayago y Eder Rodríguez sí plantaron cara y equilibraron las puntuaciones, pero el vendaval tailandés era demasiado castigo y cerraron el encuentro con un 11-8 (11-2, 11-0 y 11-8).

«Muchas emociones las que llevamos desde ayer que fue la ceremonia tan espectacular, aunque el resultado de hoy nos ha dejado un sabor agridulce. Sabíamos quiénes eran nuestros rivales y toca felicitarles», declaró después del partido Francisco Javier en Radio La Fuente, desplazada a la capital francesa junto a un grupo del Club de Tenis de Mesa Villafranca-La Fuente más amigos y familia del palista que han viajado para apoyarle. Un apoyo que el deportista paralímpico agradece.

Ampliar López Sayago, con sus incondicionales en París. Radio La Fuente

Todavía le queda una bala en la recámara a Francisco Javier López Sayago, la competición individual que arrancará una vez termine la de dobles. El fontanés está en la categoría Clase 4 y el día 2 de septiembre comienza su primer cruce a partir de las 10.00 horas. Será a vida o muerte, o ganar o emprender el camino de vuelta a casa, no como en Tokio donde antes de los emparejamientos por las medallas hubo una fase de grupos. Así que el extremeño, como ya dijo antes de volar a París, dependerá mucho del sorteo del cuadro de cruces porque al no tener un número alto en el ranking tiene más posibilidades de que se tenga que enfrentar a los mejores del mundo, como le ha sucedido en el dobles. «Este año hay que darlo todo desde el primer punto y hemos trabajado para ello, pero, al no ir del todo bien ranqueado será importante la suerte en los cruces, pero como buen fontanés y buen extremeño garra y entrega no nos va a faltar», indicó a este diario en la previa de los Juegos.