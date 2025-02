Diploma olímpico entre dolores para Naia

Desde arriba se veían las orejas afiladas del maestro Yoda saliendo de los calcetines de Naia Laso. Son unos calcetines verdes de la Guerra de ... las Galaxias que le sirven de amuleto y le acompañan en sus saltos por todo el mundo. En La Concorde no obraron el milagro de conseguir una medalla, pero al menos sí consiguieron demostrar al público lo que su propietaria es capaz de hacer encima de una tabla. Naia se marcha de París con un diploma olímpico, después de anotar 86.28 en una final de altísimo nivel, que hizo vibrar de entusiasmo al público reunido en las gradas que circundan la pista parisina. «Estoy contenta aunque sabía que podía hacer más», decía al acabar la prueba.

No fue una tarea fácil. En la clasificación, Naia sufrió un pinzamiento en la espalda y los dolores le impedían lanzarse con soltura y sin miedo por los toboganes, mesetas y laderas que forman el recorrido. Gracias a las infiltraciones encontró algo de alivio y pudo completar las tres series de las que se compone la final. Solo contaba la nota de la mejor manga.

La joven vizcaína salió muy decidida. Por los altavoces sonaba el 'Sweet Child O' Mine' de los Guns N' Roses y la niña Naia se deslizaba dulcemente por las rampas. Se cayó al afrontar la espina, en la última parte del recorrido, cuando solo le faltaban siete segundos para terminar. Ya había hecho lo suficiente para que los jueces valoraran su intento con un 59.85, aunque esa magra puntuación no le iba a servir para acercarse al podio ni de lejos. En el segundo intento la caída fue al principio. Mientras sus competidoras completaban recorridos espectaculares, que levantaban del asiento al público, Naia aguardaba su último turno con dolores e impaciencia.

En la tercera manga pudo divertirse sobre la pista. No arriesgó más de la cuenta, pero completó 45 segundos de patinaje limpio y acrobático que merecieron los aplausos de los aficionados. Los jueces se lo premiaron con 86.28, lo que la dejó en la séptima plaza final. El puesto no era ya lo más importante. «Me dolía bastante el tirón en la espalda, pero no tanto como al principio. En el último intento, he ido a asegurar y a hacer una ronda para quedarme contenta», apunta. Al menos eso lo consiguió. Frente a una nube de periodistas, sin soltar su patín, con la melena por fin libre, Naia sonreía con timidez y explicaba sus sensaciones con frases cortas y risueñas: «La experiencia ha sido muy bonita, he podido conocer mucha gente nueva. Me ha encantado».

La pista de skate park se ha montado en la Plaza de la Concorde. Tres graderíos gigantes rodean un escenario con las subidas, las bajadas y los obstáculos que se requieren para la práctica del 'park'. A las 17:30, hora de la final, el sol caía a plomo sobre la pista. «Este circuito era más difícil para nosotras porque cuesta coger velocidad y es muy alto; en España no tenemos parques así», explicaba Naia. El público disfrutó con todas las patinadoras, que ofrecieron un espectáculo deportivo del máximo nivel. «Han patinado superbién», definía la skater española con soltura adolescente. Finalmente, el oro se lo llevó la australiana Trew, que se resarció de su primera caída, la plata cuelga ya del cuello de la japonesa Hiraki y el bronce fue para una de las grandes estrellas de esta disciplina, la británica Sky Brown, arriesgada y sorprendente, que levantaba murmullos de asombro con cada giro. Tienen catorce, quince y dieciséis años.

La otra patinadora española, Julia Benedetti, que había sido olímpica en Tokio, no logró superar la clasificación. Se cayó en sus dos primeros intentos y en el tercero logró una puntuación de 70.27, insuficiente para pasar a la final. Los skaters masculinos toman este miércoles el relevo. Alain Kortabitarte y el casi treintañero Danny León, uno de los referentes históricos de esta disciplina en España, se lanzarán por las rampas de La Concorde en busca de una medalla. Naia no la ha conseguido, pero al menos podrá presumir de haber recibido a la vez el diploma de la ESO y el diploma olímpico.