Carolina Marín: «No sé si volveré a jugar»

Carolina Marín se encuentra en un momento crítico tras sufrir su tercera grave lesión de rodilla durante los Juegos Olímpicos de París 2024. En un conmovedor mensaje compartido este domingo a través de un vídeo, Marín reveló que está «totalmente destrozada» y expresó su incertidumbre sobre su futuro en el deporte. La campeona olímpica, que ha sido una figura clave en el bádminton internacional, se enfrenta ahora a un largo proceso de recuperación tanto física como mental.

Durante las semifinales de los Juegos Olímpicos, Marín estaba a punto de obtener frente a la china He Bing Jiao el pase a la final, tras haber ganado el primer set 21-14 y con una ventaja de 10-6 en el segundo. Sin embargo, mientras parecía estar en camino hacia la final, la rodilla de Marín, que ya había sido una fuente de problemas en el pasado, volvió a ceder. La jugadora se desplomó en la pista, y a pesar de recibir atención médica y usar una rodillera para continuar el partido, no pudo seguir compitiendo. Llorando, abandonó la pista principal del pabellón Porte de la Chapelle, dejando a los aficionados con una imagen devastadora.

Las pruebas realizadas en Madrid confirmaron una lesión grave, con una rotura del ligamento cruzado anterior y daños en ambos meniscos. A raíz de esto, Marín tuvo que someterse a una operación que, aunque exitosa desde el punto de vista médico, marca una etapa dolorosa y desafiante en su carrera.

En su mensaje, Marín no ocultó el impacto emocional que esta nueva lesión ha tenido en ella. «Estoy totalmente destrozada, el alma completamente rota. Necesitaré mucho tiempo, más de lo que he necesitado para recuperarme de lesiones previas. Necesito recomponerme, especialmente a nivel físico, y también mentalmente. La operación ha salido muy bien, pero ha sido la peor vez que me he destrozado la rodilla», confesó visiblemente emocionada.

La jugadora mostró serias dudas sobre su futuro en el bádminton. «No sé qué va a ser de Carolina Marín en el futuro. No sé si volveré a jugar, si volveré a coger una raqueta de bádminton o si volveré a disputar unos Juegos Olímpicos. Ahora mismo, es lo que menos pienso; lo que más piensa mi cuerpo y mi mente es encontrar paz y tranquilidad conmigo misma», expresó.

Marín también aprovechó para agradecer el apoyo de los aficionados y su familia. «He recibido miles de mensajes y todo el cariño que me han demostrado ha sido mi verdadera medalla de oro. A pesar de no haber conseguido el oro en estos Juegos, me he llevado otra medalla, la de vuestro apoyo incondicional», añadió.

La andaluza también destacó el gesto de su rival, He Bing Jiao, quien le ofreció un pin de España durante la ceremonia de entrega de medallas y la consoló con un abrazo. «Quiero agradecerle el detalle tan bonito y el apoyo que me mostró en ese momento difícil. Le deseo lo mejor y le doy la enhorabuena por su medalla de plata», dijo Marín.

Finalmente, Marín pidió a sus seguidores que se lo tomen con calma. «Voy a necesitar mucho tiempo y os pediré que me dejéis un poco de espacio, que agradeceré eternamente. Ahora, Carolina necesita rodearse de su familia, amigos y gente cercana para recomponerse poco a poco», concluyó.