Bronce de Álvaro Martín en los Juegos para completar un palmarés de leyenda

👏 Álvaro Martín, medallista olímpico, pero eso es lo de menos.



Su entrevista tras lograr el bronce, impecable.



''No soy ningún superhéroe, soy un tío normal que ha logrado una medalla y me he sacado la carrera intentando ser la mejor persona posible''#Paris2024 #ParisRTVE1a pic.twitter.com/iM22QUp0Ot