El Ciudad de Plasencia ya es primero. CIUDAD
Primera Extremeña

El vigente campeón se queda como líder en solitario

El Ciudad de Plasencia se alza al primer puesto tras ganar al Chinato y le sigue la UPP al empatar en Trujillo

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 7 de octubre 2025, 19:47

Comenta

El Ciudad de Plasencia, vigente campeón, es el nuevo líder en solitario del grupo 1 de la Primera División Extremeña. El conjunto placentino se alzó a la cima tras imponerse con autoridad al Chinato por 2-0. Los goles llegaron en la segunda mitad, justo después de que ambos equipos se quedaran con un jugador menos, al filo del descanso: Arroyo fue expulsado por el Chinato y Xule por el Ciudad. Marcos abrió el marcador en el minuto 68 y, ya casi al final, Jesús Neila sentenció con el 2-0.

Hasta cuatro equipos mantienen su condición de invictos, además del Ciudad de Plasencia. Uno de ellos es la Unión Polideportiva Plasencia, que ocupa la segunda posición a dos puntos tras empatar en el difícil campo del Trujillo (0-0), uno de los recién descendidos. El duelo fue intenso y equilibrado, y la UPP volvió a destacar por su solidez defensiva: solo ha encajado un gol en cuatro partidos.

Trujillo y Arroyo completan el grupo de invictos, aunque ambos solo suman una victoria. El Arroyo empató en casa frente al Torreorgaz (0-0), que, bajo la dirección de Carlos Andújar, ha superado con nota un arranque de liga exigente .

El tercer puesto es para el Moraleja, que cayó de forma sorprendente en casa ante uno de los equipos revelación, el Cabezuela, por 2-3. El conjunto jerteño se adelantó 0-2 en media hora y, aunque el Moraleja recortó distancias con el tanto de César Peña (1-2), el gol de Sergio Oliva resultó decisivo. El 2-3 de Félix García a tres del final del partido no sirvió de mucho.

Cierra los puestos de playoff el sorprendente Malpartida, a pesar de que empató en casa frente al Piornal (1-1). Casares adelantó a los locales en el minuto 50 y Adrián igualó de penalti en el 93 para los piornalegos.

