El vigente campeón se queda como líder en solitario

Juan Carlos Ramos Plasencia Martes, 7 de octubre 2025, 19:47 Comenta Compartir

El Ciudad de Plasencia, vigente campeón, es el nuevo líder en solitario del grupo 1 de la Primera División Extremeña. El conjunto placentino se alzó a la cima tras imponerse con autoridad al Chinato por 2-0. Los goles llegaron en la segunda mitad, justo después de que ambos equipos se quedaran con un jugador menos, al filo del descanso: Arroyo fue expulsado por el Chinato y Xule por el Ciudad. Marcos abrió el marcador en el minuto 68 y, ya casi al final, Jesús Neila sentenció con el 2-0.

Hasta cuatro equipos mantienen su condición de invictos, además del Ciudad de Plasencia. Uno de ellos es la Unión Polideportiva Plasencia, que ocupa la segunda posición a dos puntos tras empatar en el difícil campo del Trujillo (0-0), uno de los recién descendidos. El duelo fue intenso y equilibrado, y la UPP volvió a destacar por su solidez defensiva: solo ha encajado un gol en cuatro partidos.

Trujillo y Arroyo completan el grupo de invictos, aunque ambos solo suman una victoria. El Arroyo empató en casa frente al Torreorgaz (0-0), que, bajo la dirección de Carlos Andújar, ha superado con nota un arranque de liga exigente .

El tercer puesto es para el Moraleja, que cayó de forma sorprendente en casa ante uno de los equipos revelación, el Cabezuela, por 2-3. El conjunto jerteño se adelantó 0-2 en media hora y, aunque el Moraleja recortó distancias con el tanto de César Peña (1-2), el gol de Sergio Oliva resultó decisivo. El 2-3 de Félix García a tres del final del partido no sirvió de mucho.

Cierra los puestos de playoff el sorprendente Malpartida, a pesar de que empató en casa frente al Piornal (1-1). Casares adelantó a los locales en el minuto 50 y Adrián igualó de penalti en el 93 para los piornalegos.