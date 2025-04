El Vicente Sanz estará a punto para el amistoso contra el Mérida

Estrella Domeque Sábado, 6 de agosto 2022, 14:23 Comenta Compartir

Badajoz y Don Benito tuvieron que alterar sus agendas, y con ellas las de aficionados y medios, debido al mal estado del césped en el estadio municipal Vicente Sanz que obligó a suspender el amistoso previsto entre ambos para esta noche «para preservar la seguridad de los jugadores de ambos equipos debido a las condiciones del terreno de juego». La solución fue disputar esta mañana un partido de entrenamiento en el Nuevo Vivero que ha terminado con empate sin goles. Un duelo que se ha jugado a puerta cerrada y del que por el momento únicamente ha trascendido el resultado.

La noticia de la suspensión del amistoso se daba a conocer cerca de las 11 de la noche de ayer, a menos de 24 horas para su disputa, pese a que el estado del césped ya se conocía desde semanas atrás y no había mejorado en los últimos días. Ya en el arranque de pretemporada, el 18 de julio, el césped presentaba un engañoso color verde dado por la presencia de malas hierbas.

Tres semanas después la situación no es mejor ya que los trabajos no han podido comenzar hasta este pasado lunes, 1 de agosto. «A comienzos de julio, la empresa que nos lo hace desaconseja hacerlo en ese momento por el tema de las altas temperaturas por la posibilidad de que la semilla no tire hacia delante», explica el concejal de Deportes, Pedro Parejo, en declaraciones al Diario HOY. «Se determina entonces hacer los trabajos más importantes en esta semana y con ciertas garantías de que el partido se podría jugar el día 6 sin dañar las semillas y que pudieran brotar», prosigue, «la realidad luego ha marcado algo distinto y no hemos llegado al día 6, pero no se ha dejado de trabajar».

De esta forma, son los equipos los que toman la decisión de suspender el partido «y nosotros nos organizamos ayer por la tarde para seguir trabajando en el campo para llegar con un campo digno al 20 de agosto».

Ese día el Don Benito tiene previsto un amistoso contra el Mérida, aunque la mirada está puesta en el arranque liguero. «En condiciones normales, se llegará sin problema al amistoso contra el Mérida y, en ningún momento, peligra el inicio de liga del 4 de septiembre», asegura Parejo.

En estos próximos días se espera que prosperen los trabajos de escarificado, oxigenación del suelo y resiembra, además del recebo de arena, abonos y riegos que se están llevando a cabo. Asimismo, se ha realizado un tratamiento de pigmentación del césped con un producto que protege la hierba del sol al tiempo que aporta nutrientes. «El estado del campo es similar al de todos los veranos ya que nuestro campo, por una serie de circunstancias como las altas temperaturas o la calidad del agua que viene del canal, siempre sufre», afirma el concejal de Deportes que insiste en que «nunca se ha dejado de trabajar en su mantenimiento, pero cuando empieza a sufrir se realicen una serie de trabajos para que el campo llegue en buen estado». Otra de las causas, indica Pedro Parejo, serían los recursos humanos que se destinan también en esta época al cuidado de la piscina municipal «otra instalación con muchos jardines que coincide con una época de vacaciones, pero no se ha dejado de trabajar en ningún momento».

Nuevos asientos y proyecto de mejora

En ese sentido, asegura que el mantenimiento en estas semanas sin competición se ha extendido también a otras zonas del estadio con tareas de desbroce, pintura y limpieza. Asimismo, se han adquirido 800 asientos para su instalación en las zonas de Tribuna lateral completando así esta parte del graderío. Por otra parte, también se han acondicionado algunas zonas de la pista de atletismo y se ha trabajado sobre el césped del pequeño campo anexo al principal dentro del Vicente Sanz. «Es un campo con una variedad distinta que aguanta mejor las altas temperaturas, pero si hubiese falta de mantenimiento o dejadez, también se hubiese estropeado», argumenta Pedro Parejo.

Que esta situación se repita cada verano lleva a preguntarse si existe la posibilidad de encontrar soluciones a largo plazo para evitarlo. Según avanza el edil de Deportes, el Ayuntamiento de Don Benito ya tiene sobre la mesa un proyecto de mejora para el terreno de juego del estadio municipal. Unos trabajos que consistirían, en primer lugar, en el cambio del sistema de riego con un mayor número de aspersores ya que el actual sería uno de los causantes de los problemas en verano. También se llevará a cabo un cambio de césped para sembrar una variedad que aguante mejor las condiciones meteorológicas de la zona.

El PP culpa al Ayuntamiento

En el lado contrario, el PP de Don Benito denuncia en un comunicado emitido hoy que las instalaciones deportivas se encuentran en un «abandono total». Por otra parte, los 'populares' sostienen que la decisión de suspender el partido se tenía que haber tomado antes «porque el campo no se ha puesto así de un día para otro».

El PP dombenitense culpa al equipo de Gobierno de esta situación y sostienen que el césped «necesita una reforma a fondo y no el parcheo que acostumbran a hacer desde el ayuntamiento».