¿Qué ha pasado este martes, 30 de septiembre, en Extremadura?
Los jugadores de la UPP celebran el 3-0. J. C. R.
Primera Extremeña

La UPP se pone líder por primera vez en tres años

El Ciudad de Plasencia y el Moraleja continúan su estela con los mismos puntos, y Arroyo y Trujillo siguen invictos

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 30 de septiembre 2025, 19:55

El grupo 1 de la Primera Extremeña vive un inicio de temporada marcado por la igualdad. Después de tres jornadas, ningún conjunto ha logrado un pleno de victorias, y la lucha por la cima es estrecha. En este panorama de máximo equilibrio, la Unión Polideportiva Plasencia se ha erigido como líder en solitario, una posición que no ha ocupado en tres temporadas en esta categoría.

El equipo logró este hito gracias a una contundente victoria por 3-0 frente al Torrejoncillo. El encuentro se desequilibró en la segunda parte gracias a la exhibición goleadora de Chinaza. El delantero abrió el marcador con una acción individual en el minuto 51 y amplió la ventaja poco después rematando de cabeza un saque de esquina. Javier Garrido selló el triunfo definitivo en el tiempo de descuento.

Con los mismos puntos que la UPP, sus vecinos del Ciudad de Plasencia se mantienen en puestos de promoción tras un empate 2-2 ante el Moralo B. El Moraleja también comparte puntuación tras lograr un valioso punto en el complicado campo del Chinato (1-1), con goles de Chema Martín y Alberto Vadillo ante sus exquipos.

La igualdad se extiende por la clasificación, donde otros favoritos como el Trujillo y el Arroyo se mantienen invictos.

