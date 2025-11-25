HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sergio Plata, de la UPP. J. C. R.
Primera Extremeña

La UPP encaja su primera derrota

Sigue líder con un punto de ventaja sobre el Chinato, su verdugo, que también aprovechó el empate del Ciudad

Juan Carlos Ramos

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:13

La novena jornada del grupo 1 de la Primera División Extremeña sacudió la cabeza de la tabla. La Unión Polideportiva Plasencia, líder, encajó su primera ... derrota del curso tras caer en casa ante un Chinato que salió del Municipal con premio doble: victoria y ascenso a la segunda plaza. El Plasencia dispuso de las mejores ocasiones, incluido un par de remates al palo, pero perdonó. El Chinato no. En el minuto 85, una contra ejecutada con precisión terminó en los pies de Javier Martínez, que firmó el 0-1 definitivo y dejó a su equipo a solo un punto del liderato.

