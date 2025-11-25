La UPP encaja su primera derrota

Juan Carlos Ramos Plasencia Martes, 25 de noviembre 2025, 18:13 Comenta Compartir

La novena jornada del grupo 1 de la Primera División Extremeña sacudió la cabeza de la tabla. La Unión Polideportiva Plasencia, líder, encajó su primera ... derrota del curso tras caer en casa ante un Chinato que salió del Municipal con premio doble: victoria y ascenso a la segunda plaza. El Plasencia dispuso de las mejores ocasiones, incluido un par de remates al palo, pero perdonó. El Chinato no. En el minuto 85, una contra ejecutada con precisión terminó en los pies de Javier Martínez, que firmó el 0-1 definitivo y dejó a su equipo a solo un punto del liderato.

El tropiezo del Ciudad de Plasencia en Arroyo de la Luz completó el cambio de guion. Jaime Corchado adelantó al Arroyo en el minuto 5 y, aunque Nando igualó en el 35, el 1-1 dejó al Ciudad relegado a la tercera posición. El Trujillo cerró la jornada como único invicto de la liga tras vencer 2-1 al Talayuela. Un autogol de Ismael Serrano (58) y el tanto de Aarón Fernández (63) encarrilaron el triunfo, pese al 2-1 de Jaisel. Con esta victoria, el Trujillo, cuarto, sigue igualado a puntos con el Marpartida.

