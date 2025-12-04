HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aficionados del Deportivo de La Coruña con una pancarta en memoria de Jimmy. RC

Tres ultras del Atlético son procesados once años después por la muerte de Jimmy

La jueza les citará a un juicio oral en el que también habrá dos personas más del Frente Atlético por las lesiones propiciadas a otro Riazor Blue

David Hernández

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:01

Comenta

Once años han pasado de la trágica pelea entre los grupos radicales del Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña a orillas del río Manzanares que se saldó con la muerte de Francisco Javier Romero Taboada, más conocido como Jimmy. Tras mucha incertidumbre a lo largo de este tiempo para hallar al culpable del asesinato, finalmente la jueza Adelaida Medrano, que se encarga del caso, ha procesado a tres ultras del Atlético que afrontarán un juicio por los sucesos de aquel 30 de noviembre de 2014.

La falta de pruebas es lo que ha extendido el proceso judicial durante tantos años. Algunos de los magistrados que se encargaron del caso anteriormente optaron por archivar la causa, pero la Audiencia Provincial de Madrid insistió en reabrirla en numerosas ocasiones. El último auto dado a conocer por el juzgado de instrucción número 20 de Madrid ha sido el primero en el que se identifican a individuos como posibles culpables y tendrán que declarar ante la jueza. Además, habrá otros dos radicales del Frente Atlético que también serán procesados por propiciar lesiones a otro ultra gallego.

El próximo 18 de diciembre será cuando la magistrada comunique su decisión a los cinco radicales, que se encontrarán en libertad hasta la celebración del juicio, según adelanta El Confidencial. «En un momento dado, la víctima que, a consecuencia de los golpes, había caído al suelo, fue levantada por sus agresores e, igualmente, arrojada al río por encima del muro de seguridad», menciona el auto sobre el fallecimiento de Jimmy, que tendría lugar poco después en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

A la hora de arrojar luz sobre el asesinato de Jimmy, la falta de pruebas es el gran problema. Hubo un menor absuelto por la supuesta participación en la pelea en un procedimiento diferente por esta causa. Hasta ahora la única sentencia firme que hubo fue una sanción menor a varios ultras de ambos equipos por la pelea. Mientras tanto, esta causa aún abierta se aproxima a su final, en un suceso que supuso un antes y un después en el control de los grupos radicales.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Día trágico en las carreteras extremeñas: dos personas mueren en accidentes de tráfico
  2. 2 Un vecino de Navezuelas muere tras chocar su coche con un ciervo cerca de Logrosán
  3. 3 No es Jijona: uno de los mejores turrones de España se esconde en un rincón de Extremadura
  4. 4 Muere una vecina de Sancti-Spíritus tras una salida de vía en la BA-128
  5. 5 Los concejales del PP de Serrejón abandonan el partido por fichar a la alcaldesa para la lista del 21-D
  6. 6

    Un joven de 22 años se enfrenta a 32 de cárcel por violar y agredir a su pareja en Cáceres
  7. 7 21-D: Guardiola presenta un programa electoral para que «Extremadura siga lanzada»
  8. 8 Tres mercadillos navideños a un paso de Extremadura que no te puedes perder este puente de diciembre
  9. 9

    Dictan orden de captura contra un hombre al que piden seis años de cárcel por agresión sexual a su sobrina nieta
  10. 10

    El juicio a Gallardo y David Sánchez pasa a mayo y junio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Tres ultras del Atlético son procesados once años después por la muerte de Jimmy

Tres ultras del Atlético son procesados once años después por la muerte de Jimmy