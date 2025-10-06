El Villanovense se hace fuerte como único invicto

Ángel Carrasco celebra uno de sus dos goles con el Villanovense en un partido anterior ante el Gévora junto a Asier Álvarez.

Miguel Camacho Navalmoral de la Mata Lunes, 6 de octubre 2025, 11:37 Comenta Compartir

Ensancha un poco más su ventaja el Villanovense para encabezar con cierta autoridad la clasificación del grupo 14 de Tercera. Con 13 puntos lidera la tabla, siendo el único que aún no ha perdido después de la disputa de la quinta jornada, distanciando por 3 puntos a quienes también ocupan puesto de playoff: Don Benito, Jaraíz, Villafranca y Puebla, que suman todos ellos 10.

En esta última fecha disputada, donde se han marcado 22 goles, se han lanzado 6 penaltis de los cuales uno se ha fallado y ha habido 2 jugadores expulsados, han perdido la imbatibilidad el Azuaga, Moralo y Diocesano.

El Villanovense sumó su tercer triunfo casero consecutivo por la mínima superando al Santa Amalia (2-1) con un tanto en el descuento. Piti anotó el doblete serón, mientras que Jhojan de penalti marcó para los amalienses.

El Don Benito rascó un empate también en el descuento en Cabeza del Buey (1-1), y con un polémico penalti transformado por Higor Rocha. Los locales, que marcaron por mediación de Sako y sufrieron la expulsión otra vez de Jaime, han empatado sus 3 compromisos en casa y aún no conocen la victoria en su estreno en la categoría. El Don Benito-Villanovense del próximo lunes 13 (17.00 horas) se presenta más atractivo imposible con el liderato en juego.

El Jaraíz, por su parte, recuperó la senda la victoria deshaciéndose del Gévora (1-0) gracias a un solitario gol de Luismi para mantenerse en el grupo de cabeza. El Villafranca, el mejor visitante hasta ahora, lo demostró venciendo al Llerenense (0-1) con un tanto de penalti convertido por Ángel. Después Javi Duro falló una pena máxima para los de Llerena, que cosechan su primera derrota como locales y se estancan en la zona media.

El Puebla se está erigiendo como la revelación. Perdió en la jornada inaugural y a continuación no ha dejado de puntuar. En esta ocasión ganó al Calamonte (2-1), que no acaba de arrancar, con los goles de Abraham Pozo y Marcos Álvarez. El calamonteño Bryand Soga marcó para su equipo, que perdió además por expulsión a Kelvin.

El Azuaga, que llegó con ligero retraso a Montehermoso por atascos en las autovías, sucumbió por 2-1 y cae de las plazas de privilegio. Tablero y Chico, de penalti, marcaron para los locales, que toman aire con su primera victoria, y Theo, en propia puerta, anotó para los visitantes.

El Montijo, en su segundo desplazamiento seguido, ganó con claridad en el campo del Jerez (1-3) y lo deja tocado sin estrenar todavía su casillero de triunfos. Alberto Sánchez (2) y Caio, de penalti, fueron los goleadores montijanos, mientras que Juan Roldán fue el jerezano. Alberto Sánchez, con 5 dianas, es el máximo realizador del grupo en solitario en estos momentos con una excelente media.

En Pueblonuevo se enfrentaron el equipo local que aún no había puntuado, con el agravante de ser el más goleado, y uno de los invictos siendo el máximo goleador, el Moralo. La lógica que no existe en el fútbol dio la victoria por 1-0 a los más necesitados. El gol de Loreto fue suficiente para abrir la cuenta de puntos y respirar, aunque el Pueblonuevo siga colista.

Por último, el Badajoz se apuntó una trabajada victoria sobre el Diocesano (3-1) con los goles de Álex Alegría, Fran Miranda y Borja Domingo. El tanto de Koke para los colegiales maquilló el resultado final.