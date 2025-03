Tropiezo azulgrana en Calamonte

En un duelo que bajó su enjundia balompédica con el transcurrir de los minutos, Calamonte y Extremadura, repartieron la bolsa en juego. Primer paso atrás ... de la escuadra azulgrana, que apuesta fuerte en su retorno a la categoría frente a un conjunto rabúo que logró su primer punto tras hacer un partido muy serio, con opciones incluso de lograr el triunfo en un mano a mano de Enrique cerca del final.

En una matinal espléndida en cuanto al aspecto meteorológico, con 25 grados y el sol en todo su esplendor, nada más comenzar el choque se puso de relieve la mejor disposición del cuadro de José María Cidoncha. No hubo mucho que aguardar para disfrutar de la primera ocasión digna de reseña favorable al once visitante. Dieguito, un extremo endiablado, filtró un servicio en la diagonal del área grande, pero sin hallar destinatario a los tres minutos de juego. Volvió a sacudir el árbol el equipo almendralejense cuando Leandro puso un servicio al punto de penalti que Callejón no acertó a embocar en el portal de Kengo.

El Calamonte seguía pertrechado en sus confines, aguantando como podía el temporal, pero con mucho orden y seriedad. Dieguito seguía su sinfonía por el costado izquierdo, pero sin encontrar la conexión necesaria. El tono del duelo bajó de intensidad y el conjunto local empezó a respirar. Platero fue el siguiente en dejar su impronta con un tiro desde la frontera del área que se fue alto al filo de la media hora antes de un envío de Hurtado al segundo palo que no halló a Callejón, pero sí a Hormigo, que abortó la opción.

El ritmo y la intensidad volvieron al escenario durante los últimos minutos del primer capítulo. Dieguito, a pierna cambiada, volvió probar a Kengo, que puso la yema de los dedos para evitar el 0-1 a siete minutos del entreacto. Cerca del intermedio llegó la mejor opción del equipo calamonteño. Un balón en largo a la espalda de la zaga visitante que buscaba a Pablo Rodríguez, obligó a salir de su meta a Robador para evitar un disgusto mayúsculo y dejar todo en un susto antes del descanso.

Se reanudó la batalla y el míster visitante dejó en el vestuario a un poco agraciado ayer Cidoncha, sustituido por Carlos Fernández. Nada más volver al terreno de juego, Callejón se plantó solo ante Kengo, pero el meta local puso corazón y cuerpo para evitar la tragedia. El Extremadura desperdiciaba una buena opción antes de que el mediapunta argentino Emmanuel García tuviera que irse del campo lesionado, siendo relevado por Muga. Tras un testimonial aviso de Platero bien tapado por Juanan, Muga pudo adelantar al Calamonte en un mano a mano con Robador, pero su disparo se marchó. José María Cidoncha no veía nada claro el horizonte y realizó un doble cambio, apostó por Rosales y Bernal con casi media hora por disputar, y dejó un trivote en el centro con Mussa, Callejón y Platero. Peinó Bernal, a los 65 minutos, con suma candidez a las manos de Kengo. Cabeza, con la picaresca y chispa que le cataloga, estuvo en un tris de sorprender a Kengo en un tiro a la media vuelta que se elevó más de la cuenta antes de un testarazo de Álex Elena a la salida de un córner que de milagro no adelantó al conjunto calamonteño.

El tiempo se consumía y el gol seguía sin cita en el Municipal. Justo cuando se cumplía el tiempo reglamentario, Enrique tuvo el 1-0 en sus botas, aunque se le atascó el balón para regocijo de su defensor. En tiempo de prolongación, Manchón, desde 25 metros, disparó al cielo y un tiro de Cabeza a la madera, aunque previamente estaba invalidada la jugada, echó el candado a un duelo en el que hubo reparto de dividendos.