El triunvirato de cabeza se aleja del resto

Miguel Camacho Navalmoral de la Mata Lunes, 20 de octubre 2025, 19:44 Comenta Compartir

La distancia entre los tres primeros clasificados del grupo 14 de Tercera y sus más inmediatos perseguidores alcanzan los 5 puntos tras la disputa de la séptima jornada. Los tres líderes, Don Benito, Jaraíz y Villanovense, vencieron y alcanzan los 16 puntos cada uno, mientras que el Azuaga y Villafranca, que cierran las plazas de playoff, suman 11, como el Puebla que se queda sexto. Más abajo, otro grupo con 10: Moralo, Montijo, Santa Amalia y Gévora. Los puntos ya empiezan a valer su peso en oro para acomodarse en la zona noble de la clasificación y el duelo entre Don Benito y Jaraíz el próximo domingo 26 (12.00 horas) en campo calabazón, toma un cariz destacado no sólo para los contrincantes.

Por abajo, sobresale el Badajoz del trío de descenso, al que distancia por 2 puntos. Dada la igualdad que muestra el grupo y el claro objetivo del club blanquinegro, los 5 puntos que tiene de desventaja con el quinto puesto no parecen una tragedia y ni mucho menos insalvables. Claro que los 10 puntos con respecto a la plaza de ascenso directo, cuando se llevan apenas dos meses de liga, es un lastre que deberá saber gestionar porque está obligado a reducir el hándicap.

Números de la jornada

Durante el pasado fin de semana se marcaron 28 goles. Sólo hubo un empate, el único encuentro en el que no se movió el marcador. Se lanzaron y se marcaron 3 penas máximas, dos de ellas para un mismo equipo. Además, sólo un jugador fue expulsado y ya en el descuento.

El Don Benito, quien encabeza la tabla por mejor coeficiente de goles, lo demostró en Montehermoso (0-7). La goleada la firmaron Nando Copete (3), Pablo Platero (2), Higor Rocha y Die Toulay. Los dombenitenses, la última vez que se enfrentaron a los montehermoseños fue en la última jornada de hace dos temporadas, cuando se proclamaron campeones y lo celebraron con otro igual de contundente 9-0. El Jaraíz ganó al Santa Amalia (1-0) con un solitario gol de Luismi para seguir en la brecha. Por su parte, al Villanovense le tocó remontar en casa ante el Villafranca (3-1). Los visitantes marcaron de penalti por mediación de Ángel y después voltearon el marcador Piti, Nacho Mena y Poti.

La jornada se abrió con la primera derrota casera del Puebla, que cedió frente al Azuaga (0-2), que logró su primer triunfo real, o en acción mejor, fuera de casa. Los tantos de Juanan en propia meta y Konaté devuelven a los azuagueños a los puestos de privilegio, de donde salen los poblanchinos. El Moralo se acerca, pero se quedó a mitad de camino en terreno del Llerenense (0-0). Discreto punto para los de Navalmoral y malo para los de Llerena. El local Javi Román fue expulsado.

Al Montijo le frenó en seco el Badajoz (1-2) con los goles de Jorge Barba y Pedro Pata. Los montijanos volvieron a perder, aunque Alberto Sánchez, el máximo goleador del grupo con 7 dianas, mojó de nuevo. Impresionante trayectoria de '9' puro del delantero. El Gévora, por su parte, consiguió sus primeros puntos fuera de casa, además venciendo al Calamonte (0-1) con un tanto de Bachuri. Los calamonteños se quedan siendo los únicos que aún no conocen la victoria.

El otro debutante en la categoría, el Cabeza del Buey, logró vencer por primera vez y lo hizo al Diocesano (3-1). Sako y Jhoan anotaron de penalti ambos, además de marcar un golazo Mina, para remontar el gol inicial del colegial Manu Martín. Por último, el Jerez se estrenó goleando al Pueblonuevo (5-1) con el triplete del eterno Chema Chávez, apuntándose uno cada uno Víctor González y Manu Ferrera. El visitante Leandro marcó para el colista.