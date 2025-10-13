HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 13 de octubre, en Extremadura?
El capitán Lolo Pavón celebra la victoria del Don Benito en el derbi ante el Villanovense. E. DOMEQUE
Tercera RFEF

Triple empate en el liderato

Don Benito, Jaraíz y Villanovense encabezan la clasificación de un grupo muy igualado

Miguel Camacho

Navalmoral de la Mata

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:36

Comenta

Todo en un puño. El Don Benito, Jaraíz y Villanovense suman 13 puntos cada uno tras la sexta jornada disputada en el grupo 14 de ... Tercera para liderar la tabla. Por detrás, en puestos de playoff, se mantienen Villafranca y Puebla, ambos con 11. Muy cerca de esas posiciones con premio, a un solo punto de distancia, están Montijo y Santa Amalia.

