Triple empate en el liderato

Todo en un puño. El Don Benito, Jaraíz y Villanovense suman 13 puntos cada uno tras la sexta jornada disputada en el grupo 14 de ... Tercera para liderar la tabla. Por detrás, en puestos de playoff, se mantienen Villafranca y Puebla, ambos con 11. Muy cerca de esas posiciones con premio, a un solo punto de distancia, están Montijo y Santa Amalia.

Ya no hay equipos invictos después de esta última jornada, que acabó este lunes festivo con el derbi Don Benito-Villanovense. Ese plato fuerte terminó con triunfo dombenitense por 2-0, a pesar de jugar prácticamente todo el partido sin Moussa, que fue expulsado en el minuto 4. Los rojiblancos reaccionaron y en el tramo final se llevaron la victoria gracias a los tantos de Nando Copete e Imad, dejando a los serones sin puntuar por primera vez.

En total, entre los nueve encuentros jugados, se marcaron sólo 17 goles, con 6 victorias locales y una foránea, además de 3 empates. Se lanzaron 2 penas máximas, además en un mismo partido, y ambas se marcaron. La expulsión del calabazón Moussa no fue la única, ya que los entrenadores Rafa Rincón Rus (Montehermoso) y Dani Baños (Jaraíz), acabaron viendo sus respectivos enfrentamientos desde la grada por el mismo motivo.

Nadie regala ni perdona

El Jaraíz sin hacer mucho ruido y sin que a nadie le sorprenda ya, está asentado en la pelea por el liderato. Logró un triunfo de prestigio en campo del Azuaga (1-2), que por el contrario baja enteros con su segunda derrota seguida. Adelantó a los veratos Fabio de penalti, Vera empató también de penalti y finalmente Luismi ató los 3 puntos para el cuadro de Dani Baños, que por segunda vez esta temporada fue expulsado.

Entretanto, el Villafranca fue sorprendido en su feudo por el Cabeza del Buey (1-1). Fran Barranco abrió la cuenta para los visitantes y Antonio igualó antes del descanso.

El Puebla sigue en puestos de playoff gracias a que sigue sumando. En esta oportunidad lo hizo en Gévora (2-2); fue ganando 0-2 al intermedio con los goles de Manu Soltero, pero los locales empataron después por mediación de los hermanos Álvaro e Isma Perera para salvar al menos un punto.

El Montijo continúa firme en su escalada teniendo al máximo goleador en sus filas, Alberto Sánchez, que lleva 6 dianas. Sólo se quedó sin marcar en campo del Diocesano, aunque en Jerez hizo doblete. El delantero apuntilló a su exequipo, el Pueblonuevo (1-0), para prolongar la buena racha personal y colectiva.

El Santa Amalia, el único que aún no ha recibido gol como local, es otro de los conjuntos que insiste en acostumbrarse a las plazas cómodas. Un tanto de Migue Macías fue suficiente para derrotar al Montehermoso (1-0), que lleva perdidas todas sus salidas por el mismo resultado. Su técnico, Rafa Rincón Rus, fue expulsado.

El Moralo se desquitó de su primera derrota en la jornada anterior superando al Badajoz (1-0) haciéndose fuerte en casa. El gol de Fran Adeva en el primer minuto quedó los puntos en Navalmoral para persistir en la pelea por estar en el tren de cabeza.

Mismo objetivo tiene el Diocesano, que venció al Llerenense (2-1) con los tantos de Koke y Adrián. Los visitantes, que han perdido todos los partidos fuera por ahora, marcaron a través de su capitán Mario Tomé.

Para acabar, el Calamonte suma una jornada más sin ganar después de empatar en su terreno con el Jerez (0-0), que tampoco sabe lo que es marcar lejos de su campo. Ambos se encuentran en el precipicio de caer al trío de cola.