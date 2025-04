A la tercera también es la vencida

Javi Pérez Badajoz Sábado, 21 de septiembre 2024, 19:14 Comenta Compartir

Tres de tres y el Badajoz enfila hacia el liderato de la Tercera extremeña como una apisonadora. Álex Alegría, Ginés González y especialmente Bermu demuestran ... que a la tercera también sigue siendo la vencida. Aunque no resultó tan fácil como puede indicar el solvente marcador. El Llerenense se mostró como un rival aguerrido y contuvo bien la iniciativa blanquinegra hasta que encajó su primer gol de la temporada. Como la semana pasada ante el Azuaga, el equipo pacense pudo comprobar que la Tercera no será un paseo. Le costó meterle mano a un rocoso Llerenense, pero en cuanto derribó la infranqueable puerta de César Llera arrasó con todo y los de la Campiña Sur entregaron sus armas. Fue un visto y no visto en apenas un cuarto de hora en el que exhibió una pegada letal. De nuevo, Álex Alegría rompió las formaldiades y el Badajoz se lanzó al cuello de su rival a lomos de un Bermu insaciable que mostró sus ganas de levantar al Nuevo Vivero.

Presentaba una ligera variación con respecto a las dos jornadas anteriores con la titularidad de David Calles en lugar de Gurdiel en el lateral diestro. Por lo demás lo mismo. Nada cambiaba el dibujo habitual y ese ritmo frenético para buscar la portería contraria apoyado en los costados. Pero el Llerenense también venía con sus ideas claras y a no esconderse. Salió a presentar batalla en el cuerpo a cuerpo, sin dejar pensar a los blanquinegros y taponando rápidamente sus intentos de salida. Ensayo general para un posible playoff para dos equipos con mucho respeto mutuo. El Llerenense protagonizó el primer acercamiento peligroso pasado el cuarto de hora en un pase al hueco de David Pérez al que no llegó Dani Martínez porque se anticipó Alonso recogiéndola abajo. La respuesta fue un remate a bocajarro de Montori en el punto de penalti que golpeó en la espalda de Miguelito. Noticias relacionadas La victoria del Badajoz al Llerenense, en imágenes «Hemos tenido media hora para haber metido cinco» Los de Juan García también buscaban con determinación la portería rival, pero se encontraba con Javi Lobato en plan mariscal para resolver cualquier situación comprometida. En el 23, Bermu probaba suerte desde la diagonal del área en el primer disparo entre los tres palos que detuvo sin problemas César Llera. Seis minutos después, el Nuevo Vivero reclamaría un penalti sobre Montori que vio cómo Javi Duro inerponía su bota para quitarle la pelota cuando se disponía a chutar. Bermu estaba con ganas de dinamitar el duelo, pero no le terminaba de salir el último recorte. El extremo pacense le pegaría al lateral de la red tras una triangulación entre Álex Alegría y Jorge Barba dentro del área. El Badajoz poco a poco iba comiendo terreno a su rival y despegándose de esos duelos individuales en los que saltaban chispas. Cuando los pacenses se sentían más cómodos sobre el césped llegaría el primer contratiempo para Oliver Sierra. Álex Herrera hacía saltar todas las alarmas al tener que abandonar el campo con molestias en el gemelo y Dani Cordero ocupaba su lugar a diez para el descanso. Así, se completaba el cambio de guardia en los laterales blanquinegros. El Badajoz trataba de sacar rédito al balón parado, pero ni en los córners ni en las faltas estuvo acertado. Una falta peligrosa en la frontal del área la sacó Jorge Barba golpeando en la barrera. El Llerenense sujetaba bien las acometidas pacenses, que parecían adentrarse en un callejón sin salida. Aguantó bien el conjunto de la Campiña Sur pivotado por Maxi Ribero. Atrás, Rubén se las veía con Álex Alegría, pero sin ir a más ante la falta de profundidad blanquinegra. Bermu le complicaba la vida a David Pérez. Y así entre escaramuzas particulares se esfumaba el primer acto. CD BADAJOZ Alonso; David Calles (Gurdiel, min. 59), Javi Lobato, Ginés González, Álex Herrera (Dani Cordero, min. 35); Bermu, Fran Miranda, Jesús Sánchez, Jorge Barba (Santi Luque, min. 65); Ander Montori (Jorge Pérez, min. 59) y Álex Alegría. 3 - 0 AD Llerenense César Llera; Miguelito, Rubén S., Javi Duro, David Pérez; Dani Martínez (Diego, min. 63), Maxi Ribero, Mario Tomé (Banen, min. 63) (Víctor, min. 75), Juanan (Konaté, min. 63); Canty y Álvaro Cordero (Jesús Toy, mn. 75). GOLES Álex Alegría, min. 58. 2-0: Ginés González, min. 68. 3-0: Bermu, min. 74.

ÁRBITRO Agraz Díaz. Amonestó en el Badajoz a Javi Lobato (43) y por el Llerenense a Canty (43), David Pérez (45), Miguelito (67), Rubén (68) y Víctor (92).

INCIDENCIAS Unos 3.800 espectadores en el Nuevo Vivero, según datos oficiales del club. Los presidentes María Bernabé y Rafael Maldonado acompañados en el palco por los consejeros Colate Vallejo-Nágera y Javier Peña y el concejal Juan Parejo. Juan Marrero presenció el partido también desde el palco de honor. El Badajoz salió con el mismo plan. El equipo pacense seguía colgado de Bermu y Jorge Barba, aunque la efervescencia de sus arranques no terminaban de cuajar para romper el muro llerenense. Por algo todavía no habían encajado ningún gol los de Juan García. César Llera tuvo que salir casi al centro del campo para deshacer un poderoso contraataque de Jorge Barba tras robar el balón en un saque de esquina. Y tenía que ser en un barullo dentro del área para abrir el cerrojo llerenense. Ginés González la dejaba para Dani Cordero que le pegaba al larguero y en el rechace ahí aparecía Álex Alegría para cazarla a la red. El Badajoz volvía a sostenerse del instinto asesino del goleador placentino. Cinco goles en tres partidos. Juan García se la tenía que jugar y metió tres cambios de una tacada. Los de Luis Oliver Sierra se liberaron y olieron sangre. El técnico blanquinegro refrescó su ataque sin tocar su esquema. Pieza por pieza. Con espacios y más suelto, Bermu siguió con su recital. Puso una falta lateral con precisión para que Ginés González entrara desde atrás en plancha y colocara el segundo en el marcador. La grada era todo un clamor. El extremo pacense se había activado. Llevaba desde el estreno liguero con ganas de estrenarse como goleador y en la siguiente oportunidad que tuvo la enchufó a la red con un golazo a la escuadra para desatar la locura en el Nuevo Vivero. La afición quedó entregada a su nuevo ídolo. Ya con el tiempo cumplido tuvo otra en un mano a mano que le ganó de manera soberbio César Llera. Banen dio el susto al quedar conmocionado tras una entrada y perder el conocimiento. Rápidamente los jugadores de ambos equipos solicitaron la asistencia del personal de Cruz Roja y no dudaron en acudir a atender al jugador tanto los sanitarios de su equipo como los del Badajoz. El futbolista del Llerenense tuvo que ser sustituido al poco de entrar, pero afortunadamente salió por su propio pie ayudado por sus compañeros. El Badajoz disfrutaba de un cómodo marcador que ni por asomo habría podido esperar al descanso. El Llerenense trataba de no descomponerse del todo en busca de su premio. Pero los pacenses no mostraban ninguna fisura. Santi Luque pudo poner la guinda con un lanzamiento desde el centro del campo al ver al portero adelantado que se marchó rozando el larguero. El Badajoz sale reforzado y pletórico de un exigente duelo que revaloriza su candidatura al ascenso.

