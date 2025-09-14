El Santa Amalia deja al Badajoz en números rojos

Estrella Domeque Santa Amalia Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:29 Comenta Compartir

Llegaba el Badajoz a Santa Amalia vestido de rojo granate, como el color de sus números en la tabla. Y así sigue, con ese -3, después de ser incapaz de superar al cuadro amaliense en una primera mitad de excesivo juego directo y una segunda casi desaparecido en ataque. El castigo, al final, lo puso el incombustible y exblanquinegro Joselu en el 89, haciendo que los de Marrero mantengan su deuda deportiva, con las cuentas en negativo, tras no poder jugar la primera jornada contra el Azuaga por la problemática con la FIFA.

En el conjunto de Marrero sorprendía la baja de última hora de Adri Escudero, por unas molestias sufridas tras el entrenamiento del sábado.

La primera parte estuvo marcada por el dominio del Badajoz, aunque sin generar ocasiones realmente claras frente a un Santa Amalia, como era de esperar, más centrado en labores defensivas.

El primer aviso fue para los visitantes en el minuto 8, con un cabezazo de Borja Domingo que acabó manso en las manos de Julián. Poco después, en el 10, Pata lo intentó con un disparo forzado tras una buena acción por banda derecha de Barrena, pero la zaga del Santa Amalia desvió el peligro.

SANTA AMALIA Julián, Juanjo Neiva, Carlos Gómez, Santi, Paulo Jr., Meño (Joselu, min. 72), Basit (Antonio Vega, min. 72; Rubio, min. 78), Cano, Macías, Christ y Pelu (Canito, min. 46). 1 - 0 BADAJOZ Sergio Tienza; Pedro Pata, David Calles, Miranda, Bermúdez, Jesús, Lobato, Gustavo (Barba, min. 46), Barrena (Pavón, min. 61), Álex Alegría (Pablo, min. 71) y Borja Domingo. GOL 1-0: Joselu, min. 89.

ÁRBITRO Monroy Conde mostró amarilla a los locales Carlos Gómez, Macías, Rubio y Julián, además de al visitante Lobato. También amonestó al entrenador Carlos Pizarro.

INCIDENCIAS Unos 500 espectadores en el Municipal amaliense, también aficionados visitantes.

El equipo de Carlos Pizarro se mostró cómodo ante el juego planteado por el Badajoz, incapaz de aprovechar la posesión del balón y abusando del juego directo.

Así, la ocasión más clara fue para los locales. En el minuto 18, Pelu conectó un potente disparo desde la frontal que obligó a Tienza a lucirse con una gran intervención para evitar el 1-0.

El Badajoz insistía, pero pecaba de previsible, abusando de los balones largos buscando a Borja Domingo y Álex Alegría.

En el 33, Barrena recogió un balón suelto en el área pero su disparo se marchó desviado. Cuatro minutos después, una mano al borde del área tras un centro de Bermúdez terminó en una falta directa que Gus envió directamente a la barrera.

La mejor oportunidad seguía siendo la de Pelu contra un Badajoz que también lo intentó en el tramo final a balón parado con dos saques de esquina prácticamente consecutivos, aunque tampoco por ahí pudo abrir la lata el conjunto visitante.

Ya en el 42, Juanjo Neiva lo intentó desde lejos, pero su disparo se fue muy por encima del larguero como cierre de los primeros 45 minutos, con el marcador aún sin moverse y un punto que sabía a poco para el Badajoz.

Aunque habría agradecido ese mismo punto 45 minutos después. El segundo tiempo comenzó con una ligera mejoría del Santa Amalia, que fue el primero en generar peligro. En el minuto 50, Bermu lo intentó con un disparo desde el balcón del área, pero se fue desviado a unos metros de la base del palo. Todo parecía en contra del Badajoz, incluido el sol de frente que hacía que Tienza empezara el segundo tiempo jugando con gorra.

Con el 0-0 en el marcador, Marrero movió el banquillo. Primero, metió a Pavón en lugar de Barrena, y luego, en el 65, Pablo saltó al campo en lugar de Álex Alegría, buscando un refresco ofensivo que no llegó.

En el minuto 73, el amaliense Manu probó suerte con un disparo desviado a córner. Apenas un minuto después, volvió a intentarlo, esta vez con un potente zapatazo que fue detenido por Tienza con una gran intervención, evitando que el Santa Amalia abriera el marcador en lo que estaba siendo su mejor tramo del partido.

Mientras, el Badajoz no había probado aún a Julián en este segundo tiempo y ni siquiera conseguía dar continuidad al juego directo por el que había apostado hasta el descanso.

En el 78, una jugada caótica dentro del área pudo terminar con el gol del Santa Amalia. Fue la antesala de lo que iba a terminar ocurriendo al borde del descuento. Entonces, el exblanquinegro Joselu no desaprovechó el rebote de un balón suelto que no pudo atajar Tienza y le pegó al fondo de la red para desatar la locura en el Municipal amaliense.

El castigo pudo ser peor para el Badajoz de no ser por Tienza, que evitó el segundo gol del Santa Amalia con una gran parada en un disparo lejano. La felicidad de la afición amaliense, con dos triunfos en este arranque, contrastaba con la desesperación de los aficionados blanquinegros que, pese a todo lo ocurrido en los últimos días, se habían desplazado a casi una hora para este atípico debut liguero. Pero tampoco sobre el césped se llevaron una alegría.