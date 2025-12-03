Samuel Pérez, nuevo entrenador del Montehermoso

J. P. Badajoz Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:04 Comenta Compartir

El Montehermoso ya tiene sustituto para Rafael Rincón Rus. Se trata de Samuel Pérez un técnico formado en el 'staff' los principales clubes canarios, Las Palmas y Tenerife, además de pasar por el cuerpo técnico del Barcelona B. La pasada temporada dirigió al Moralo en el tramo final tras la dimisión de Benito Pineda. Samuel Pérez era el ténico del juvenil cuando tomó las riendas del primer equipo de Navalmoral.

El nuevo técnico del Montehermoso es hermano del jugador internacional y campeón de la Eurocopa Ayoze Pérez, quien curiosamente debutó con España en el Nuevo Vivero en el primer amistoso preparatorio frente a Andorra en junio de 2024.